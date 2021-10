Covid 19 : 5,5 millions de masques en provenance de Chine sont arrivés à Roissy

Au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'une commande massive d'équipements contre le covid-19, a annoncé la compagnie aérienne. "Notre premier Boeing 777 Cargo vient d'arriver à ParisCDG avec à son bord près de 100 tonnes de matériel médical dont plus de 5 millions de masques", a tweeté Air France. La compagnie aérienne avait indiqué plus tôt dans la journée que cet avion était en provenance de Shanghai.

Parmi les 5,5 millions de masques de la cargaison se trouvent "2,5 millions d'entre eux commandés par LVMH pour l'Etat", a précisé à l'AFP un porte-parole du géant mondial du luxe, soulignant que ce premier lot s'inscrivait dans une commande de "10 millions de masques au total, chirurgicaux et FFP2", pour cinq

millions d'euros.