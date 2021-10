Cours gratuits sur les marchés de Paris

Les participants font les courses avec le chef directement sur le marché (Trois cours de 45 minutes par marché), avant de réaliser une recette (différents thèmes) et de déguster le plat sur place.

Depuis cinq ans, la Fédération Française de Cuisine® organise et met en place ces cours avec la Mairie de Paris. En semaine ou le week-end end, à travers tout Paris et sur les marchés extérieurs, les parisiens peuvent participer, au sein même du marché, à un moment de convivialité et apprendre recettes, trucs et astuces.



10 thèmes répartis sur l’année



En 2014, plusieurs thématiques sont proposées : des cours adultes/enfants, des cours liés à la saison (nouvel an chinois, légumes du soleil, recette de rentrée rapide et facile, cuisine des fêtes….) et cette année encore, l’accent sera mis sur des cours pour apprendre ou réapprendre à cuisiner les restes et contribuer ainsi à la lutte contre le gaspillage alimentaire



Cours mis en place sur les marchés des délégataires de la ville de Paris : www.groupedadoun.com/www.groupebensidoun.com - www.groupecordonnier.com/

Planning: février : Nouvel an chinois / Février : Chandeleur / Mars : Chocolat / Avril : Primeur / Mai : cuisine des restes / Juin : légumes du soleil / Juillet : enfants / Août - Septembre : cuisine de rentrée rapide et facile / Octobre : cuisine des restes / Novembre : cuisine de fêtes.