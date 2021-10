Cours de droit : Tweeter n'est pas jouer

Le numérique et les réseaux sociaux s'introduisent désormais dans les cours de droit de l'université Paris I. Bruno Dondero, déjà célèbre pour ces MOOC (lire encadré) repense l'ordre établi des cours magistraux et incite les étudiants présents dans l'amphithéâtre à poser leurs questions en tweet.

Le professeur donne l'intitulé du cours sur Twitter. Les élèves peuvent ainsi préparer en amont la séance en regardant des vidéos en ligne et préparer leurs questions. " Quand le cours commence les étudiants sont mieux préparés et savent de quoi il s'agit", assure le professeur sur les ondes d'Europe 1. Il constate une meilleure concentration de son audience et un intérêt accru du fait de cette possibilité d'échange supplémentaire. L'implication est bien là grâce à cette nouvelle interactivité et les nouvelles technologies ne sont pas près de vider les amphis.