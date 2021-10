Cours de bioéthique « HELP dans les 28 »

Le cours a été développé grâce au projet “HELP dans les 28”. Financé par l'Union européenne, il s'inscrit dans le Programme européen du Conseil de l'Europe de formation aux droits de l'Homme pour les professionnels du droit “HELP". Il vise à renforcer, dans les 28 Etats membres de l'Union européenne, le réseau d'écoles nationales de la magistrature et de barreaux. "HELP dans le 28" est le plus grand projet de formation au sein de l'UE sur les droits fondamentaux des juges, des procureurs et des avocats.

Objectif

Le cours sur le droit à l'intégrité de la personne (bioéthique) explore ce sujet d'une manière interactive, montrant les synergies et les nuances entre la Charte des droits fondamentaux de l'UE et la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que d'autres instruments juridiques comme la Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine du Conseil de l'Europe (La Convention d'Oviedo) et le droit de l'Union Européenne, y compris les directives concernées.



Le cours examine également la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et celle de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).



Les professionnels du droit apprendront également à identifier les violations et mettre en œuvre les mesures nécessaires de protection dans des domaines spécifiques tels que le droit à la vie privée et l'interdiction de la torture (1ère partie), le consentement libre et éclairé, l'interdiction des pratiques eugéniques, du clonage reproductif des êtres humains et l'interdiction de faire du corps humain en tout ou partie, une source de profit.

Inscription

Pour vous inscrire, d'abord se connecter à votre compte HELP (vous pouvez ouvrir un compte à http://help.elearning.ext.coe.int/login/, puis cliquez sur http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=812 et naviguer vers le bas pour trouver le cours correspondant.

Ou écrire à contact@pettiti.com ; contact@idhbp.org ; ou par téléphone : 01 55 73 30 70.

Le cours sera lancé le 17 janvier à la Maison du Barreau de 14h à 18h et se poursuivra en ligne pendant 2 mois modérés par un/e tuteur/e tutrice certifiée par HELP.