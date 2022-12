Courbevoie récupère la chaleur produite à La Défense pour son réseau de chauffage urbain

40 000 habitants de Courbevoie en bénéficient. Le réseau de chauffage urbain de Courbevoie, Seinergie, exploité par Dalkia, récupère désormais la chaleur des groupes froid du réseau de climatisation de La Défense. Ce réseau de froid climatise 1,5 million de m² dans le quartier de La Défense, le plus grand quartier d’affaires d’Europe. Huit groupes produisent 112 MW de froid, soit l’équivalent de la puissance de 100 000 frigidaires.

12 500 tonnes de CO2 évitées par an

Jacques Kossowski, maire de Courbevoie, se dit très fier de système : « Ces installations assurent le verdissement du réseau de chaleur de Courbevoie qui repose désormais à 50 % sur les énergies renouvelables et de récupération. Elles représentent une contribution majeure à la transition énergétique de notre ville vers les énergies décarbonées ».

Les pompes à chaleur de la ville captent les calories rejetées pour les restituer dans ce réseau de chauffage urbain qui alimente la ville. Au total, ce sont 12 500 tonnes de CO2 qui sont évitées chaque année.

« Nous tenons à faire de Courbevoie une ville pilote et exemplaire en matière de sobriété énergétique. Ces pompes à chaleur mises en service il y a un an démontrent déjà toute leur efficacité en contribuant à la maîtrise des coûts de l’énergie », précise Stéphanie Soares, conseillère chargée de la Cohésion territoriale, environnementale et du logement à la Région Île-de-France.