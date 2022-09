Cour des comptes : Louis Gautier nommé Procureur général

Louis Gautier intègre la Cour des comptes en 1983, à l’issue de sa scolarité à l’ENA. Nommé auditeur puis conseiller référendaire, il est chargé de mission du Premier président de 1984 à 1988. Entre 1988 et 1993, il occupe successivement les fonctions de conseiller du ministre de la culture et de la communication, puis du ministre de l’intérieur, puis du ministre de la défense, dont il devient directeur adjoint de cabinet.

De retour à la Cour, il est affecté à la 1re chambre. Il effectue diverses missions pour des organisations internationales et européennes et exerce également les fonctions de rapporteur adjoint au Conseil constitutionnel.

Il est nommé en 1997 conseiller pour la défense du Premier ministre.

Devenu conseiller maître en 2000, il retrouve la Cour de 2002 à 2014 où il est affecté à la 6e puis à la 3e chambre. Il est également membre de la commission de déontologie de la sécurité. Il exerce ensuite, de 2014 à 2018, les fonctions de secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Il retrouve la Cour en 2018, où il est affecté à la 3e chambre, et se voit confier par le Président de la République une mission sur la politique européenne de défense et de sécurité. Il rejoint la 1re chambre en 2019, pour y présider notamment la formation inter-juridictions sur la fonction publique. Il est nommé président de chambre à la Cour des comptes lors du conseil des ministres du 23 septembre 2020, affecté par le Premier président Pierre Moscovici à la 3e chambre.

Louis Gautier est officier de la Légion d’honneur, de l’ordre national du Mérite, de l’ordre des Palmes académiques et de l’ordre des Arts et des Lettres.