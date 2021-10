5e Coupe nationale des élèves citoyens

Parce que la démocratie peut être remise en question, InitiaDROIT a organisé son concours annuel de plaidoirie sur ce thème avec les ministères de la Justice et de l'Éducation nationale, ce qui permet d'associer l'enseignement moral et civique à la formation du sens critique et de l'expression orale des futurs citoyens.



Participants de la Coupe nationale des élèves citoyens 2014 dans l'hémicycle du CESE. © Clément Martin

Venus des 30 académies de France, 600 collégiens et lycéens se réuniront vendredi 10 mars. Le représentant de chaque classe finaliste présentera la façon dont les élèves vivent la démocratie et souhaiteraient la voir évoluer. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris, président d'InitiaDROIT, Jacques Toubon, défenseur des droits, Isabelle Falque Pierrotin, présidente de la CNIL, Patrick Bernasconi, président du CESE et de nombreuses personnalités remettront les trophées aux lauréats.



Finale de la Coupe nationale des élèves citoyens 2014. © Clément Martin