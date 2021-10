Coup d'envoi de la Semaine pour la qualité de vie au travail

Face à la crise sanitaire, de nouvelles modalités de travail se sont développé modifiant notre façon de travailler ensemble et questionnant notamment le management, le dialogue social, la prévention…

Pour partager des éclairages et retours d'expérience, le réseau Anact-Aract propose aux responsables RH, manageurs, employeurs, représentants du personnel plus de 60 événements gratuits : webinaires, web-échanges (ateliers d'échanges de pratiques), et podcasts à retrouver sur semaine.qvt.anact.fr.

Le réseau Anact-Aract publie à cette occasion les résultats des deux consultations en ligne réalisées pendant la crise :

Pour Matthieu Pavageau, directeur technique et scientifique de l'Anact : « La période nous interpelle tous : comment bien travailler dans un moment qui mêle objectifs de reprise et de performance, travail à distance et sur site, enjeux environnementaux etc. ? Assurément par le renforcement du dialogue et des coopérations. Or ces dynamiques collectives ont pu être amoindries ces derniers mois, et renforcer les coopérations ça ne se décrète pas. Pendant la semaine nous vous proposons donc de partir à la recherche des actions et démarches qui permettent de les renforcer, de les rendre protectrices pour tous».