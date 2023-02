Coup d’envoi de l’édition 2023 du Salon International de l’agriculture

Une robe acajou sans tache, un museau rosé, des cornes fines et claires en forme de lyre ; voici Ovalie, vache de race Salers âgée de 5 ans, sélectionnée pour figurer sur l’affiche de l’édition 2023. Née en 2018 à Issoire sur l’exploitation de Marine et Michel Van Simmertier, Ovalie est issue de la première génération de vêlage de l’exploitation depuis l’installation de ses jeunes éleveurs reconvertis. « Nous sommes d’autant plus fiers qu’Ovalie soit la vache égérie du Salon International de l’Agriculture 2023 qu’il s’agira de notre premier Salon, nous n’avons pas fait les choses à moitié ! » se réjouissent Marine et Michel.

Ovalie tient son nom de la passion que vouent ses propriétaires au ballon ovale : un joli clin d’œil à la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui aura lieu dans quelques mois.

“L’agriculture : le vivant au quotidien !”

La thématique choisie pour l’édition 2023 est “L’agriculture : le vivant au quotidien !”. « Dans ce monde en transition énergétique, écologique et sociétale, les agriculteurs sont les sentinelles du vivant. Ils ont à cœur de bien faire, de rester au contact du réel » rappelle Jean-Luc Poulain, agriculteur, président du Ceneca et du Salon International de l’Agriculture

« Le thème du vivant nous permet d’aborder des chapitres différents de l'agriculture, qui s’habitue continuellement à son environnement, aux contraintes climatiques, au contexte. L’objectif sur le salon : montrer l'évolution des métiers et les contraintes d’adaptation des agriculteurs », explique Valérie Le Roy, directrice du Salon International de l'Agriculture.