Coronavirus : reconversion du Parlement européen en centre de dépistage

Les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg vont accueillir un centre de dépistage et un centre de consultations Covid-19, a annoncé Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes. « Nous avons rendu possible avec le président David Sassoli que le Parlement européen fasse de ses bâtiments strasbourgeois, le temps de la crise, un centre de dépistage et un centre de consultations Covid19 », a-t-elle déclaré.

Cette reconversion « devrait prendre forme ces prochains jours » en lien avec la préfecture du Bas-Rhin et la ville de Strasbourg, a-t-elle ajouté.

Comme l'a récemment précisé le président du Parlement européen David Sassoli « nous avons mis à la disposition des autorités de Bruxelles notre propre centre de soins aux patients et une flotte de 100 véhicules ». Il s'est également dit « prêt à faire de même pour nos centres au Luxembourg et à Strasbourg s'ils en ont besoin ».

Si le travail parlementaire se fait pour beaucoup à Bruxelles, le siège du Parlement européen, inscrit dans les traités de l'UE, se situe à Strasbourg, mais les parlementaires ne s'y retrouvent que pour leurs sessions plénières, une semaine par mois. Celles de mars et d'avril n'ont exceptionnellement pas eu lieu à Strasbourg en raison de l'épidémie de coronavirus, qui touche particulièrement l'Alsace.