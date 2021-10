Coronavirus : la Région Île-de-France mobilisée

Emmanuel Macron s'est récemment exprimé et a annoncé, entre autres, la fermeture des écoles, lycées et universités ainsi que des commerces non indispensables. Les entreprises qui le pouvaient ont été fortement incitées à permettre à leurs salariés de télétravailler. En conséquence, la région Ile-de-France a réagi et pris les mesures nécessaires.

Travail et enseignement à distance

D'un point de vue organisationnel, toutes les réunions et manifestations internes de la région ont été annulées jusqu'à nouvel ordre. Les agents ont été invités à télé-travailler, sauf en cas d'absolue nécessité, et l'accès aux locaux n'a été rendu possible qu'en cas d'extrême urgence. Une organisation bien connue de la région Île-de-France, qui présente 80 % de télétravail en temps normal et qui a atteint un taux de 95 % pendant la période des grèves.

Concernant l'enseignement à distance, la région avait accéléré son virage numérique depuis la rentrée 2019, permettant à 50 % des lycées de passer au numérique. De ce fait, les 190 000 tablettes et ordinateurs qui ont été distribués aux lycéens à la précédente rentrée facilitent le télé-enseignement. La région invite aussi les enseignants à utiliser massivement l'espace numérique de travail (ENT), qui connaît en temps normal environ 300 000 visites quotidiennes. Par ailleurs, elle rappelle la disponibilité de l'application d'apprentissage des langues, Qioz, gratuite et financée par elle.

Gestion des transports

Si aucune demande de restriction de transports n'a encore été transmise par les autorités sanitaires, la réduction de l'offre de transport est très probable, notamment en raison de l'absentéisme chez les opérateurs de transports depuis la montée de l'épidémie. Valérie Pécresse a, de ce fait, demandé que, dans les plans de transports prévus par les opérateurs, le service minimum soit assuré le matin et le soir et que les fermetures de lignes soient évitées au maximum. Elle a également demandé qu'un effort particulier soit réalisé quant à la qualité de l'information des voyageurs, notamment sur les lignes de bus desservant les hôpitaux.

En effet, sur la dizaine de services de transport à la demande, les six qui desservent les hôpitaux situés dans les villes de Rambouillet, Houdan, Ferolles, Jossigny, Nemours, Pontoise et Montereau seront renforcées grâce à un redéploiement des transports scolaires.

Pour limiter la propagation du virus, la région invite vivement les usagers à choisir les paiements sans contact pour leurs transports comme le Navigo Easy, le Navigo Liberté+, l'achat de ticket sur smartphone ou encore le ticket-SMS sur les réseaux de grande couronne.

Soutien aux acteurs de santé et de solidarité

En cette période de crise sanitaire, la région Île-de-France rappelle son soutien aux acteurs de santé et de solidarité. Elle a ainsi permis le recours à la télé-médecine et mis en place un fonds d'équipement d'urgence de 10 millions d'euros pour les médecins et les infirmiers libéraux. Elle a également mis à disposition le personnel d'Île-de-France Prévention santé sida pour aider l'Agence régionale de santé (ARS) et les structures d'urgences sociales. La région a aussi ouvert à l'État certains lycées franciliens pour la garde des enfants des personnels de santé et des locaux pour les personnes vulnérables, comme la région le fait déjà avec les Maisons solidaires. Enfin, elle poursuit son partenariat avec l'association Voisins Solidaires, par l'envoi d'un kit à tous les élus pour favoriser les liens entre voisins dans le cadre de la crise.

Un plan d'urgence pour les PME

Ensemble, la région et les acteurs économiques ont étudié les mesures de soutien nécessaires aux PME et aux filières qui vont être durement touchées. Il a ainsi été décidé de mettre en place un plan d'urgence pour les PME qui prévoit une accélération du paiement en leur faveur, soit moins de trente jours, une facilité d'accès massif aux prêts bancaires à hauteur de plus d'1 milliard d'euros grâce à son Fonds de garantie BPI, soit 700 millions d'euros de nouveaux prêts, jusqu'à 7 ans, garantis à 80 % à hauteur de 6 millions d'euros maximum et l'élargissement du dispositif Back'Up prévention à toutes les PME touchées par le coronavirus, qui anticipent une chute d'au moins 20 % de leur chiffre d'affaires. La région demandera aussi à BPI de passer ce prêt à taux zéro, contre 3,8 % aujourd'hui. L' objectif visé est d'aider très rapidement 5 000 TPE et PME.

La région prévoit également un Pack relocalisation avec un soutien aux filières à travers un accompagnement personnalisé, un appui à la recherche de sites en Ile-de-France, une assistance au recrutement ainsi qu'une mobilisation de financements via les aides régionales PM' Up et Innov'Up. Les fournisseurs bénéficieront, quant à eux, de la garantie zéro pénalité en cas de défaillance.

Enfin, parmi les autres mesures d'aides financières engagées par la région, un fonds d'aide d'urgence de 10 millions d'euros pour le spectacle vivant est mis en place en soutien aux professionnels de la culture les plus sévèrement touchés par la crise, de même que le financement de la recherche sur le coronavirus et le travail des chercheurs à la mise au point d'un vaccin, à travers son programme d'intérêt majeur de recherche en infectiologie. n