Coronavirus : l'intérim a un rôle à jouer dans la reprise économique à venir

Le secteur de de l'intérim souffre de la crise actuelle, affichant encore très récemment une perte de plus de 75 % de ses emplois. Pour autant, l'intérim participe à la bonne santé économique du pays et sera une carte à jouer lorsque l'heure de la reprise économique sonnera. D'où l'importance de sauver les emplois d'intérimaires dès maintenant.

Comme le souligne Adrien Moreira, co-fondateur de Bruce, agence de recrutement 100 % digitale, « la pandémie du Covid-19, en seulement deux semaines, a eu un impact désastreux sur le marché de l'intérim : 60 à 90 % des emplois ont ainsi d'ores et déjà disparu. Et ce n'est malheureusement que le début ». En réaction à ces chiffres inquiétant, la start-up de recrutement a d'ailleurs décidé de mettre gratuitement sa technologie et ses services à disposition des entreprises en besoin de main d'oeuvre, et ce pendant toute la durée de la crise.

Possibles recours à l'intérim selon les secteurs

Bien qu'il soit encore difficile d'anticiper précisément l'ampleur des conséquences sur l'économie française et ses emplois, plusieurs scenarii sont d'ores et déjà perceptibles.

Tout d'abord, il est possible que les secteurs les plus touchés par la crise (aérien, tourisme, automobile...) observent une baisse importante du recours à l'intérim, en faveur des emplois en CDI.

Il est également possible que les secteurs qui connaîtront un rebond, de par l'effet de rattrapage, fassent davantage appel à l'intérim, pour faire face à cette hausse d'activité qu'ils ne pourront pas gérer directement, notamment dans le commerce et la distribution.

Enfin, certains secteurs, peu habitués à recourir à l'intérim, pourront se tourner vers l'intérim « nouvelle génération », faisant usage de la digitalisation des outils et des process de recrutement, et donc de la simplicité des démarches associées.

« Bien qu'aujourd'hui durement touché, le secteur de l'intérim doit anticiper le rôle important qu'il aura à jouer pour aider les entreprises à redémarrer pleinement leur activité. Sans l'intérim, de nombreuses entreprises risquent de faire preuve de trop de prudence et décaler des embauches nécessaires au bon fonctionnement de notre économie », précise Adrien Moreira.

Le co-fondateur en appelle d'ailleurs au soutien des instituions pour « favoriser l'accès au marché du travail flexible et agile que représente l'intérim. ».