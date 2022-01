Cornet Vincent Ségurel se renforce avec la nomination de deux nouveaux associés

Delphine Monnier et Nicolas Palos deviennent les 47eme et 48eme associés du cabinet. Ces nominations font suite à l’arrivée, le 1er janvier, de Stéphanie Gérard en qualité d’associée à Bordeaux. Au total, Cornet Vincent Ségurel compte désormais une équipe totale de 270 personnes, dont 190 avocats et juristes.

« Ces promotions valident des parcours et des développements remarquables au sein de nos équipes », souligne Alban Pousset-Bougère, avocat associé de Cornet Vincent Ségurel. « Les nominations de Delphine et Nicolas illustrent notre stratégie de développement misant sur la promotion interne : nous nous appuyons sur des avocats seniors prometteurs, en phase avec notre modèle de cabinet et nos valeurs, et nous les accompagnons vers l’association afin de renforcer nos pôles d’expertise ».

A propos de Delphine Monnier

Basée à Lyon, Delphine Monnier accompagne de nombreux clients, grands groupes, ETI, PME, startups ou établissements financiers, dans tous les domaines du droit social et de la protection sociale. Son champ d’intervention couvre tant la gestion courante des ressources humaines, que les opérations complexes plus exceptionnelles (restructuration, conflits collectifs) et la gestion des contentieux devant les juridictions sociales (contentieux prud’homal, contentieux liés aux accidents du travail, maladies professionnelles, contentieux de la faute inexcusable, contentieux suite à un contrôle URSSAF…).

Son parcours lui a permis de développer une expertise particulière du traitement des problématiques sociales d’opérations juridiques complexes (fusion, cession de fonds, apports de branche). Elle croise aussi régulièrement sa pratique aux côtés des équipes fusions/acquisitions du cabinet dans les missions d’audit de conformité afin de sécuriser les opérations de refinancement et ou d’acquisition.

Delphine Monnier a débuté sa carrière en 2009 chez Fromont Briens. Elle a ensuite évolué au sein de plusieurs grands cabinets d’affaires à Lyon (Delsol Avocats) et Paris (August Debouzy, Jeantet), avant d’évoluer vers un poste d’avocat senior en droit social au sein de Squire Patton Boggs à Paris. Elle a rejoint Cornet Vincent Ségurel à Lyon en 2019 avant d’en devenir associée en 2022.

A propos de Nicolas Palos

Au sein du bureau de Nantes, Nicolas Palos dédie son expertise à la fiscalité des entreprises privées et publiques, ainsi que des particuliers.

Il assiste ses clients dans leurs problématiques fiscales quotidiennes et les conseille dans leurs relations avec les autorités fiscales françaises, dans le contexte de contrôles, de redressements ou de contentieux fiscaux, ainsi qu’à l’occasion de rescrits fiscaux. Il dispose également d’une forte expérience de la fiscalité des dirigeants, chefs d’entreprise, actionnaires et managers et consacre ainsi une large partie de son activité à la fiscalité patrimoniale. Il intervient par ailleurs régulièrement sur la structuration fiscale des opérations corporate de fusions-acquisitions et de LBO. Nicolas Palos a enfin développé une expertise en matière de fiscalité immobilière.

Après avoir exercé au sein de la Direction internationale de Fidal à Paris, entre 2009 et 2015, il a poursuivi son activité au sein du cabinet PwC Société d’Avocats à Nantes. Il a rejoint Cornet Vincent Ségurel en 2019 où il y exerce à compter de 2022 en qualité d’associé. Il est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux et anime régulièrement des formations sur des sujets d’actualité.