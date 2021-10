Cornet Vincent Ségurel renforce son expertise en droit immobilier

Justine Gentile, avocat associé, 36 ans, est titulaire d'un master carrière judiciaire à l'université de Nantes. Elle débute sa carrière en 2007 au sein du département droit immobilier du bureau Nantais, dirigé alors par Jean Doucet et Florent Lucas, en intervenant en droit de la construction, de la vente et de la copropriété.

Depuis plus de sept ans, elle a par ailleurs développé une spécialité en droit patrimonial de la famille. Elle intervient dès lors en droit des successions, liquidation de régime matrimoniaux et indivision, contentieux des SCI familiales, droit de la famille, tutelles et adoption.



Bertrand Laronze, avocat associé, 39 ans, est titulaire d'un DEA de droit de la propriété intellectuelle et d'un doctorat de droit privé à l'Université de Nantes.

Il débute sa carrière en 2008 au sein du cabinet généraliste Pallier Bardoul & Associés (2008-2011). Il intègre ensuite le département droit immobilier du bureau nantais de Cornet Vincent Ségurel, dirigé par Jean Doucet.

Il accompagne, au sein du département, le développement d'un véritable pôle « voies d'exécution ». Son champ d'intervention couvre le droit de la vente, les sûretés hypothécaires, la licitation judiciaire, ainsi que l'ensemble des procédures civiles d'exécution et plus particulièrement la saisie-immobilière. L'avocat assure également des formations en matière de saisie-immobilière pour l'Edago et Legal Network (ex Lexis Nexis).