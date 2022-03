Cornet Vincent Ségurel et Jeantet sur la prise de participation majoritaire de LBO France dans Origine Cycles

Fondé en 2012 à Somain (Hauts-de-France) par Yves Amiel, Pierre-Henri Morel et Rémi Lefèvre, Origine Cycles se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente, exclusivement via son site internet, de vélos musculaires entièrement personnalisables grâce à un configurateur en ligne. L’objectif de l’entreprise est d’offrir à chaque cycliste la possibilité de bénéficier d’un vélo conçu et assemblé en France correspondant à sa pratique, ses goûts et sa morphologie.

A l’occasion du départ de l’un des co-fondateurs, Pierre-Henri Morel, l’entreprise a décidé de s’appuyer sur LBO France pour poursuivre son développement et accompagner sa transition managériale. Yves Amiel et Rémi Lefèvre, les deux autres associés-fondateurs, réinvestissent significativement dans l’opération et continuent à piloter le développement de la société.

A l’issue d’une transaction non-intermédiée, LBO France prend ainsi une participation majoritaire au capital de la société, aux côtés du management.

Nouvel Atlas, le véhicule d’investissement dédié à l’outdoor et à l’éducation de la famille Lemarchand (famille fondatrice du groupe Nature & Découvertes) prend quant à lui une participation minoritaire au capital de la société.

L’acquisition est financée par le recours à une dette unitranche arrangée par Omnes Capital.

Cornet Vincent Ségurel et Jeantet ont accompagné respectivement lors de cette opération les trois co-fondateurs d’Origine Cycles et LBO France.

Intervenants :

Origine Cycles : Yves Amiel, Rémi Lefèvre, Pierre-Henri Morel

LBO France : Jean-Marie Leroy, Arthur Balland, Léa Dagostini

Nouvel Atlas : Antoine Lemarchand

Dette : Omnes Capital (Camille Delibes, Nicolas Noël, Thomas Churlet), Eiffel Investment Group (François Serot Almeras Latour)

Conseils :



Avocat managers et cédants : Cornet Vincent Ségurel (Stéphanie Gérard, Anne- Claire Barrault)

Avocat Acquéreur : Jeantet (Philippe Matignon, Pascal Georges, Vianney Birot, Marie Noppe, Calixte Glotin)

Due Diligences Acquéreur - financière : Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, Samih Hajar, Thibault de la Taille) ; - stratégique : Parthenon – EY France (Guy-Noël Chatelin, Frédéric Fessart)

Avocat Dette : McDermott Will & Emery (Aurélien Jugand, Hugo Lamour)