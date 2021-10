Cornet Vincent Ségurel désigne une nouvelle équipe de direction et poursuit son développement

Les quatre membres du comité de direction sont en charge collectivement de la gestion du cabinet, chacun ayant par ailleurs la responsabilité d'un domaine particulier :

- Politique RSE : Laurence Tardivel

- Finances : René-Pierre Andlauer

- International : Alexis Marchand

- Marketing et communication : Alban Pousset-Bougère

Cornet Vincent Ségurel, qui fêtera ses 50 ans l'an prochain, entend consolider sa position sur le marché national : un cabinet d'avocats, proche de ses clients et des centres de décisions, offrant des services juridiques de premier plan à une clientèle d'entreprises (grands groupes, ETI, PME) et de collectivités, à Paris et dans 5 métropoles régionales, combiné à une forte capacité d'action en Europe et à l'international.

Ayant fait preuve d'adaptabilité et de réactivité pour assister efficacement ses clients dans le contexte de la crise sanitaire, le cabinet a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 35 M€ en 2020, en croissance par rapport à l'année précédente.

Avec la perspective d'une sortie de crise, Cornet Vincent Ségurel se projette dans un plan de croissance pour les années à venir. Les nouveaux membres du Comité de direction, aux profils complémentaires et représentatifs de la diversité territoriale formant l'ADN du cabinet, seront en charge de mettre en œuvre une nouvelle feuille de route adoptée par l'Assemblée Générale en juin 2021.

« Je suis ravi de pouvoir débuter ce nouveau cycle avec Laurence Tardivel, Alexis Marchand et René-Pierre Andlauer. Notre gouvernance collective est une des spécificités fortes du cabinet. Elle repose sur notre attachement à un principe fondamental : privilégier l'intelligence collective, le dialogue et la collaboration dans la gestion des priorités stratégiques de Cornet Vincent Ségurel », explique Alban Pousset-Bougère.

René-Pierre Andlauer poursuit : « La période de crise que nous venons de passer a marqué de manière inédite nos clients. Le précédent Comité de direction a fait un travail exceptionnel, en s'adaptant à cet environnement complexe et instable. Fidèles à nos valeurs, les membres de nos équipes, quelles soient leurs fonctions, au sein de toutes les 6 métropoles où nous sommes implantés se sont impliquées avec ténacité pour répondre aux attentes de nos clients. »

« Avec la reprise de l'activité économique, alors que le cabinet a profondément évolué au cours de ces dernières années, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Cornet Vincent Ségurel. Nos résultats 2020 ont montré la résilience du cabinet face à la crise du Covid-19. Nous sommes maintenant pleinement concentrés sur la mise en œuvre de différentes actions structurantes et de transformation d'ici à 2023 », complète Laurence Tardivel.

« Nous souhaitons avant tout accompagner nos clients face aux nouveaux défis et transitions auxquels ils doivent faire face, et notamment l'amplification des enjeux sociétaux et environnementaux ou encore la digitalisation. Nous souhaitons les aider à créer de la valeur grâce aux synergies de nos expertises et de nos différents bureaux », conclut Alexis Marchand.

A propos des membres du comité de direction du cabinet CVS

Alban Pousset-Bougère a prêté serment en 1994, Il est délégué du Bâtonnier de Lyon devant la Cour d'appel. Titulaire d'un DEA de droit des affaires obtenu en 1993 à l'Université Jean Moulin-Lyon III et d'une spécialisation en procédures d'appel (2008), Alban Pousset-Bougère défend depuis plus de 25 ans les entreprises (privées et publiques) et les compagnies d'assurances. Il ajoute alors à ses compétences en contentieux en droit des affaires et des sociétés, droit pénal des affaires, et droit immobilier, le droit des assurances et plus particulièrement le Risque industriel, au profit tant des compagnies d'assurances que d'ETI et PME. Il conseille également les intermédiaires d'assurance, ainsi que leurs clients. Alban Pousset-Bougère intervient régulièrement comme formateur auprès des acteurs du monde de l'assurance et notamment des experts judiciaires de la Cour d'appel de Lyon.

Laurence Tardivel a intégré Cornet Vincent Ségurel en 1997. Elle devient associée en 2001. Titulaire du certificat de spécialisation en Droit du Travail, d'un DESS de droit des affaires, d'un diplôme de juriste conseil en entreprise (DJCE de Rennes) et du diplôme universitaire de Médiateur – IFOMENE 2017, elle dédie son activité initiale au conseil, en droit des sociétés et en droit social, avant de développer son activité exclusivement en droit social tant en conseil, qu'en contentieux. Sa première expérience lui a permis de participer rapidement à des opérations juridiques complexes (fusion, cession de fonds, apports de branche), et d'en traiter les problématiques sociales. Elle intervient également aux cotés des équipes fusions/acquisitions et de droit fiscal du Cabinet dans des missions d'audit de conformité afin de sécuriser les opérations de refinancement ou d'acquisition. Elle croise également sa pratique avec le département procédures collectives tant en conseil qu'en contentieux social. L'accompagnement des chefs d'entreprise du secteur privé, associatif, mutualiste ou parapublic, dans les relations tant individuelles que collectives, l'amène à participer à des opérations importantes de réorganisation, et de compression des effectifs, par la voie de la négociation collective notamment. Elle travaille en partenariat avec les organisations patronales, de branche et locales, et collabore avec des acteurs locaux en médiation et en accompagnement des risques psychosociaux.

Diplômé du DESS DJCE Droit des affaires et Fiscalité de Montpellier, René-Pierre Andlauer rejoint Cornet Vincent Ségurel en janvier 2014 pour participer notamment au développement du bureau rennais. Il intervient principalement, au titre d'opérations ponctuelles, en matière de fusions-acquisitions ou de private equity (LBO, MBO, OBO, management packages, capital-investissement). Il accompagne aussi régulièrement et dans la durée des sociétés non cotées ou des groupes de sociétés, familiaux ou non. Il a en plus développé une forte expertise sectorielle dans le secteur l'immobilier, l'hôtellerie et la transmission familiale dans lequel il intervient régulièrement pour des clients aussi bien français qu'étrangers.

Après des études de droit, de gestion et d'anglais au sein des universités Paris X-Nanterre, Paris I-Panthéon Sorbonne et Paris IX – Dauphine, Alexis Marchand est diplômé du LL.M en Corporate Law de New York University. Il a rejoint, en qualité d'associé, Cornet Vincent Ségurel en septembre 2013, pour participer notamment au développement du bureau parisien. Il intervient principalement en fusions-acquisitions (rédaction et négociation de contrats, d'accords de garanties et de pacte d'actionnaires et en droit des sociétés (opérations de fusions, d'apports partiels d'actifs et autres techniques de restructuration de groupe). Il a participé à de nombreuses opérations d'acquisition, de cession et de rapprochement d'entreprises pour des clients français et internationaux, qu'il accompagne dans leurs développements en apportant des solutions pragmatiques à leurs problématiques juridiques.