Cornet Vincent Ségurel conseille le groupe Berlin Packaging pour l’acquisition de Gerfran

Grâce à cette 8e acquisition dans la région EMEA en 2021, le groupe américain élargit son portefeuille de solutions d’emballage dans le vin et les boissons. Tous les employés et les sites de Gerfran sont conservés.

Fondée en 1984 et racheté par Lionel Fruh en 2008, Gerfran est un acteur majeur dans la région d'Aquitaine. Basée à La Réole, l'entreprise est spécialisée dans la vente de bouteilles de vin, notamment les bouteilles de Bordeaux, et compte parmi ses clients des producteurs de vin de toutes tailles, des petits vignobles aux grands domaines. Outre les bouteilles de vin, l'entreprise vend également des bouteilles et des bocaux pour la bière, les spiritueux, les jus de fruits et les aliments.

Avec des entrepôts dans tout le sud-ouest de la France, Gerfran entretient des relations solides avec ses clients, qui bénéficient des services et des solutions clés en main de l'entreprise.

"Gerfran est le partenaire idéal pour Berlin Packaging alors que nous étendons nos activités au sud-ouest de la France et que nous continuons à développer notre activité de conditionnement du vin", déclare Paolo Recrosio, PDG de Berlin Packaging EMEA.

"Nous sommes ravis de faire partie de la famille Berlin Packaging. En effet, en combinant nos expertises, je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grandes choses pour nos clients et nos partenaires fournisseurs", complète Lionel Fruh, ancien Président de Gerfran.

"Les acquisitions ciblées telles que celle de Gerfran sont un élément clé de notre stratégie de croissance européenne. Cet ajout renforce notre position sur le marché de l'emballage du vin en France et dans toute l'Europe", précise Bill Hayes, PDG du groupe Berlin Packaging.

Intervenants :

Avocats Groupe Berlin Packaging : Cornet Vincent Ségurel – Alexis MARCHAND (associé), Alexandra THIL (counsel) et Isabelle PERRON (avocat)

Avocats Gerfran : Ulysse Société d’avocats – Marie SCHOCHER (associé) et Aubane REVOL GERMAIN (avocat)

Conseils financiers Gerfran : Transactions & Compagnie – Olivier VIZERIE (partner), Sébastien PAILLIER (associate)