Cornet Vincent Ségurel conseil du groupe Cadiou

Grâce à cette opération, le groupe Cadiou, leader français de la fabrication de portails et clôtures en aluminium, souhaite accélérer son développement et préparer une nouvelle transmission familiale à moyen terme. En août 2021, avec le soutien fort des partenaires bancaires du Groupe (autour de BPGO comme arrangeur) et de Bpifrance, un LBO a été mis en place. Petite-fille du fondateur du groupe et directrice générale depuis 2007, Emmanuelle Cadiou (44 ans) devient à cette occasion actionnaire majoritaire tout en maintenant la présence des actionnaires historiques familiaux, plus minoritaires.

« L’opération permet de continuer l’aventure familiale et de préparer sereinement l’arrivée possible de la quatrième génération dans une dizaine d'années », déclare Emmanuelle Cadiou, directrice générale du groupe éponyme.

Fondé à Locronan en 1949, le groupe Cadiou est une ETI familiale de 600 collaborateurs qui affiche un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros. La société est actuellement dirigée par la troisième génération de la famille : Emmanuelle Cadiou épaulée par deux gendres, Jean-François Legault et Anthony Bihan, ainsi que par un Copil.

Intervenants