Cornet Vincent Ségurel conseil de Teréga Solutions

Cornet Vincent Ségurel a conseillé Teréga Solutions, filiale du groupe Teréga, dans le cadre de l'admission aux négociations de la société Hydrogène de France (HDF Energy) sur le marché réglementé Euronext. Véritable accélérateur de la transition énergétique, Teréga déploie depuis plus de 75 ans un savoir-faire d'exception dans le développement d'infrastructures de transport et de stockage de gaz et conçoit aujourd'hui des solutions innovantes pour relever les grands défis énergétiques en France et en Europe. Teréga Solutions, filiale du groupe Teréga, s'est engagée à participer à l'introduction en bourse d'HDF Energy à hauteur de 10M € en qualité d'investisseur pilier (« cornerstone »), une pratique encore en développement sur les places boursières européennes. Cet investissement pilier (« cornerstone ») s'inscrit dans le contexte d'un partenariat stratégique décrit aux termes d'un protocole d'accord conclu pour une période de cinq ans, qui a pour objectif de promouvoir et favoriser le déploiement de la chaîne de valeur hydrogène.

HDF Energy, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par HDF Energy. Pour cette opération, l'équipe de Cornet Vincent Ségurel était animée par Adrien Debré, Avocat Associé, assisté par François Paulze d'Ivoy.

« Nous sommes heureux d'avoir accompagné Teréga Solutions dans le cadre de son investissement pilier (« cornerstone »), une pratique boursière innovante amenée à se développer en France. Cette pratique que la Bourse de Hong Kong a développée depuis de nombreuses années permet à un émetteur, lors d'une IPO, d'allouer une partie des titres admis aux négociations à certains investisseurs avant même la construction du livre d'ordres. Ces investisseurs « piliers » bénéficient ainsi d'une allocation garantie en amont, sécurisant la réussite de l'opération d'admission », commente Adrien Debré au sujet de l'opération.

Intervenants

-Avocat Teréga : Cornet Vincent Ségurel (Adrien Debré, François Paulze d'Ivoy)

-Conseiller financier Teréga : Sodica Corporate Finance (Pascal Renault, JeanPhilippe Dayres)

-Conseiller stratégique Teréga : Roland Berger (Emmanuel Fages, Claire Pernet)

-Avocat émetteur : Fieldfisher (Samuel Pallotto, Mathilde Ghez)

-Conseiller financier émetteur : Bryan Garnier & Co

-Chefs de file et teneurs de livre associés : Oddo BHF - Natixis - Portzamparc