Cornet Vincent Ségurel conseil de Rossignol

Expert des solutions de tri sélectif, de collecte de déchets et des équipements d'hygiène made in France, Rossignol vient d'être repris par son équipe de management (MBO), épaulée par UI Investissement et BNP Paribas Développement.

Depuis 2009, la société était détenue majoritairement par plusieurs fonds d'investissement : Azulis Capital, Andera Partners, Socadif et BNP Paribas Développement. Ceux-ci ont cédé leur participation aux trois managers dirigeants de Rossignol ainsi qu'à UI Investissement et BNP Paribas Développement, qui réinvestit dans l'entreprise. Le financement de cette opération de Management Buy Out (MBO) a été arrangé par Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels.

Fondé au à la fin du XIXeme siècle en Mayenne, Rossignol est un spécialiste historique des solutions de propreté et d'hygiène (poubelles, bornes de tri, distributeurs et autres équipements sanitaires). Depuis 2017, sous l'impulsion d'un trio de dirigeants composé de Joël Bresteaux, Eric Fayol et Jean-Christophe Pascual, Rossignol a notamment développé une expertise reconnue dans le mobilier urbain et le tri sélectif. Avec des produits éco-conçus et fabriqués à partir de matériaux recyclables, la marque se distingue par une démarche RSE adaptée aux nouvelles attentes de ses clients et aux enjeux environnementaux, sociétaux et réglementaires.

Grâce à ces nouvelles gammes de produits plus techniques, esthétiques, personnalisables et toujours compétitifs, Rossignol a réussi depuis 5 ans à se différencier, à se repositionner et à conquérir de nouvelles parts de marché. Forte de ce succès qui valide la stratégie mise en œuvre par l'équipe dirigeante, l'entreprise ambitionne aujourd'hui de capitaliser sur sa nouvelle notoriété pour poursuivre sa dynamique de croissance et envisage également de réaliser des opérations de croissance externe. Alliant savoir-faire industriel et ancrage local, le fabricant français est un acteur de référence sur ses différents marchés. La société fabrique et distribue plus de 2000 références, principalement fabriquées en France, auprès de plus de 3000 clients majoritairement professionnels, aussi bien publics que privés. Elle affiche plus de 15 M€ de chiffre d'affaires pour moins de 100 salariés.

Intervenants

Investisseurs : Management (Rossignol) : Joël Bresteaux, Eric Fayol, et Jean-Christophe Pascual ; UI Investissement : Michel Deprez, Robert Le Roux, Julien Huberson, Solène Olivier ; BNP Paribas Développement : Julien Marronnier, Mateo Quijano Realpe

Cédants : Azulis Capital : Nicolas Cosson, Gilles Perony ; Andera Partners : Alexandre Foulon ; Socadif : Thierry Antonini

Banques : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels : Florence Holeindre, Muriel Bennoun et Nicolas Cléran ; Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire : Sébastien Walkowiak, Marie-Sophie Delabrouille ; BRED : José Pantaléo

Conseils Managers Avocats : Cornet Vincent Ségurel (Pierre Lamidon, Pauline Jolivet) ; Management package : NG Finance

Conseils UI Investissement : Avocats : B LEGAL (Gaspard Brulé, Fabienne Khalifa) ; Due Diligence : Juridique et Sociale : BLegal Avocats (Gaspard Brulé, Géraud Salabelle) ; DD Fiscale : Cabinet Orsan (Joris Chaumont) ; DD Financière : Exponens (Matthias Collot, Stanislas Hemery, Clément Ausanneau) ; DD Industrielle : Limestreams (Philippe Bouvier) ICF (Férid Ben Slimane)

Conseils Cédants Banque d'affaires : Pax Corporate Finance (Adrien Tourres, Simon Morin, PierreAxel Diederichs) ; Avocats : Agilys Avocats (Karine Violeau, Carolle Thain-Navarro) ; VDD Financière : Exelmans (Manuel Manas, Mathieu Reglade) ; VDD Sociale : Dentons (Julie Caussade, Julie Ragueneau) VDD Stratégique : Advention (Alban Neveux, Iska Pivois, Valentin Franco, Pierre de Precigout), VDD Environnementale : Nileo (Manon Allais, Mélanie Guesné)

Conseil Banques Avocats : Veil Jourde