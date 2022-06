Cornet Vincent Ségurel conseil de Damartex

Afin de poursuivre le développement de son pôle « Healthcare » et la structuration de son activité Maintien à domicile (MAD), le Groupe Damartex, un des principaux acteurs et distributeurs européens de la silver économie, réalise une opération de croissance externe. Damartex fait ainsi l’acquisition de Médical Santé (10 M€ de chiffre d’affaires en 2021, 85 collaborateurs).

Fondé en 1997 et basé à Mons-en-Baroeul (59), le groupe propose des produits de santé pour le maintien à domicile. Porté par le fort développement du e-commerce, Médical Santé a par ailleurs tissé des relations de confiances avec plus de 800 pharmacies, des hôpitaux et des associations. Damartex envisage prochainement de procéder au rapprochement de cette nouvelle filiale avec Sédagyl, enseigne de son pôle Heathcare, pour constituer une plateforme de solutions de confort dédiée au maintien à domicile des seniors.

Pour diriger cette nouvelle entité, dont l’ambition est de proposer la meilleure offre omnicanale de produites et de services sur ce marché, Damartex est rejoint par Christian Marie en qualité de Directeur Général du nouveau secteur MAD qui sera en charge du développement de cette activité.

Intervenants

Avocat acquéreur : Cornet Vincent Ségurel (Michel Kukula Descelers, avocat associé, Marie Amourelle, avocate collaboratrice)

Conseil financier cédant : Star Capital (Amaury Desombre, Président)