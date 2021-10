Cornet Vincent Ségurel conseil d'Alpha Pellets

Crée en 2007, Haut Doubs Pellets est un leader dans le domaine de la fabrication et commercialisation des granulés de bois de chauffage (pellets), par son volume d'affaires et ses capacités de production. Située en Franche-Comté (25), Haut Doubs Pellets produit 60 000 tonnes de pellets par an. Elle bénéficie de la certification DIN Plus, norme européenne garantissant la qualité des granulés de bois et leurs propriétés optimales de combustion. L'acquisition a été réalisée par Thevenin & Ducrot SA qui acquiert l'intégralité des actions et droits de vote auparavant notamment détenus par Alpha Pellets.

Thevenin & Ducrot est spécialisé dans la distribution de carburants et combustibles pétroliers notamment à travers son réseau de 420 stations-services AVIA. Le groupe compte 510 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2,6 milliards d'euros. Au-delà de son activité de distribution, le Groupe Thevenin & Ducrot possède des filiales dans la production de lubrifiants, le transport et la logistique. Pour cette opération, l'équipe de Cornet Vincent Ségurel était animée par Adrien Debré, Avocat Associé, assisté par François Paulze d'Ivoy sur les aspects Corporate Alfred Lortat-Jacob, Avocat Associé et Adrien Raoux sont intervenus sur les aspects fiscaux.

« Nous sommes heureux d'avoir accompagné Alpha Pellets dans le cadre de la cession de Haut Doubs Pellets, acteur majeur de la filière française du bois énergie, première filière productrice de chaleur renouvelable en France », commente Adrien Debré au sujet de la cession.

Intervenants

La banque d'affaires Sodica Corporate Finance, représentée par Aurélien Ferrand et Félix Luttiau-Salmon, est également intervenue aux côtés du vendeur.

L'acquéreur Corporate était accompagné par Quadratur Avocats, représenté par Gilles Fresel et Jocelyne Fresel et par l'audit financier Cleon Martin Broichot, représenté par Pierre Cléon.