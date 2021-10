Cornet Vincent Ségurel aux côtés du pool bancaire sur une entrée au capital de Speechi

Thierry Klein, fondateur de Speechi, a souhaité s'entourer de nouveaux actionnaires pour poursuivre plusieurs objectifs. Cette opération primaire majoritaire vise en effet à permettre la réalisation d'opérations de croissance externe, à poursuivre le développement de l'entreprise à l'international mais aussi à mettre en place une transition managériale progressive.

Créé en 2004 à Lille, Speechi développe des solutions technologiques collaboratives pour les établissements scolaires et les entreprises. Elle conçoit et distribue des tableaux blancs et écrans tactiles et interactifs, des visualiseurs interactifs, des valises interactives mais aussi des robots éducatifs et un logiciel d'évaluation en ligne…

Acteur de référence sur son marché en France, Speechi réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus 15M€ et connaît depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres. En intégrant Siparex Entrepreneurs 5 et Bpifrance à son capital et grâce à une dette bancaire arrangée par Crédit Lyonnais et levée auprès d'un pool de banques conseillé par Cornet Vincent Ségurel, la société souhaite désormais accélérer sa stratégie de développement.

Intervenants

Acquéreurs ou Investisseurs :

Speechi (Thierry Klein, Fondateur)

Siparex (Marlène Rey, Edouard Ribaute) ;

Bpifrance Investissement (Jean Yves Duriez, Pierre de Miscault) ;

Cédant : Thierry Klein

Dette :

Arrangeur : LCL (Financement) (Vincent Ruffin, Evans Jermulus)

BCMNE (Philippe Amouriaux, Lorène Braems)

Crédit Agricole (Clément Descamps, Louis Deldique)

Conseils

Avocats Banques : Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, Charles-Henri Prioul et Aymeric Langanay)

Conseil M&A : Clairfield International (Bertrand Hermez, Marie Dokchine)

Avocat Acquéreur - Corporate : Théret & Associés (Edouard Théret, Chloé de Grieck)

Acquéreur - DD Financière : Oderis (Aurelien Vion, Norian Lebrot)

Acquéreur - DD Juridique et Fiscale : Théret & Associés (Edouard Théret, Chloé de Grieck) ; DM AVOCATS (Bertrand DANSET)

Avocat Cédant Corporate : Apollo Avocats (Florence Savouré, Laura Smyrliadis)