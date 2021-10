Cornet Vincent Ségurel aux côtés d'Hapos pour la cession de Régional Intérim à Triangle Intérim

Il s'agit pour Triangle Intérim de la plus importante opération d'acquisition du groupe à ce jour. Fondé en 2003 par Marc Poulain, Régional Intérim compte plus de 75 agences d'emploi, majoritairement dans l'Ouest de la France (Bretagne, Pays de Loire, Normandie, Nouvelle Aquitaine). Très présent dans le BTP et l'agroalimentaire, Régional Intérim délègue 4 000 intérimaires chaque jour et réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 150 M€.

Le groupe Triangle Intérim, basé à Cergy (95), affiche désormais quant à lui 30 000 entreprises clientes et 21 000 intérimaires délégués chaque jour. Avec une CVthèque de 500 000 profils intérimaires, le groupe compte plus de 190 agences d'emploi partout en France ainsi que 250 à l'international.

Pour cette opération, une équipe de Cornet Vincent Ségurel emmenée par René-Pierre Andlauer, avocat associé, a conseillé Hapos, holding du groupe Régional Intérim, ainsi que Marc Poulain, son dirigeant et fondateur.

Intervenants :

Société : Hapos (Holding du groupe Régional Intérim)

Cédant : Marc Poulain

Acquéreur : Triangle Intérim

Conseils :

Avocats Cédant : Cornet Vincent Ségurel (René-Pierre Andlauer, avocat associé, Valentin Quiviger, avocat, Aurélien Bourdais, avocat),

Avocats Acquéreur : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, avocat associé, Hugues de Fouchier, avocat, Dahila Ibourichene, avocat, Philippe Guibert, avocat associé, Anthony Gioe de Stefano, avocat)

Avocats des prêteurs : De Gaulle Fleurance & Associés (Mary Jarjour, avocat associée, Claire Haas, avocat)

Conseil M&A Cédant : Auris (Damien Gros).