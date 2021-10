Cornet Vincent Ségurel accueille une nouvelle équipe de droit des sociétés à Lyon

Pierre-Jean Ferry explique pourquoi le projet de rejoindre Cornet Vincent Ségurel l'a séduit : « le projet entrepreneurial porté par les associés de Cornet Vincent Ségurel est moderne et ambitieux, adapté aux enjeux de la profession d'avocat et de nos clients, et a très vite emporté l'adhésion de l'équipe ».

« Le dynamisme du cabinet et la volonté de proposer une offre alternative en corporate sur la place lyonnaise a eu un écho particulier en ce qui nous concerne et constitue un challenge extrêmement motivant à relever », ajoute Pierre Guignand.

Pierre-Jean Ferry, avocat associé

Titulaire d'un DJCE-DESS de droit des affaires et fiscalité à l'Université de Lyon III ainsi que d'un Certificat Supérieur de droit fiscal à l'Université de Montpellier, Pierre-Jean FERRY exerce la profession depuis 22 ans.

Avocat au sein du cabinet Magellan de 1997 à 2004, il rejoint Lamy & Associés en 2004 dont il devient associé l'année suivante.

Pierre-Jean Ferry intervient dans tous les domaines du droit des sociétés (fusions-acquisitions, acquisitions avec effet de levier LBO/MBO, levées de fonds, intéressement capitalistique des managers...).

Il est également membre du Comité d'orientation de l'Incubateur EM Lyon et chargé de cours dans différents Masters spécialisés et en MBA. Il est par ailleurs à l'origine du programme de droit des sociétés du Master Professionnel Droit des affaires de l'Institut de Droit et d'Economie des Affaires de Lyon 3.

Il a été membre du Conseil de l'Ordre, Délégué du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Lyon auprès des acteurs économiques, président Rhône-Alpes de l'ACE Jeunes et membre du bureau régional de l'ACE.

Pierre Guignand, avocat associé

Titulaire d'un DESS de droit des affaires et fiscalité à l'Université de Clermont-Ferrand, Pierre Guignand est inscrit au barreau de Lyon depuis 2006.

Avocat au sein du cabinet Ratheaux de 2006 à 2009, il rejoint Lamy & Associés en 2009 dont il devient associé en 2015.

Pierre Guignand intervient également dans tous les domaines du droit des sociétés et notamment dans les opérations nationales et internationales de fusions-acquisitions, de private equity et de capital investissement.

Gaelle Moulin avocate

Gaelle Moulin est titulaire d'un Master 1 droit des affaires et d'un Master 1 droit privé à l'Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, ainsi que d'un Diplôme Universitaire de droit anglais à l'Université de Lyon III.

Après avoir travaillé comme Juriste dans des PME de la région Rhône-Alpes entre 2009 et 2012, Gaelle Moulin prête serment en 2013 et rejoint le cabinet Lamy & Associés aux côtés de Pierre-Jean Ferry et Pierre Guignand.

Avec l'intégration de cette nouvelle équipe, le département droit des sociétés / fusions-acquisitions de Cornet Vincent Ségurel compte désormais 46 avocats dont 19 associés.