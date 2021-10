Cornet Vincent Ségurel accueille le Professeur Jean-Christophe Roda en qualité de consultant

Cornet Vincent Ségurel annonce l’arrivée de Jean-Christophe Roda, Professeur agrégé des facultés, en tant que Consultant pour épauler ses équipes en matière de droit économique et de droit commercial. Le Professeur Roda est un spécialiste reconnu du droit de la concurrence, de la distribution, des contrats, du commerce international, du droit américain et des questions de compliance. Il a consacré des travaux spécifiques à la digitalisation de l’économie, notamment aux plateformes et aux smart contracts. Il intervient en outre en droit du sport. Il est par ailleurs arbitre.

Référence en matière de droit économique, il est l’auteur de nombreuses publications en français et en anglais, dont notamment plusieurs ouvrages en droit de la concurrence, de la distribution et de la compliance. Il a assuré la direction scientifique de différents colloques publiés rassemblant des universitaires de premier plan et est intervenu dans de nombreux autres, en France et à l’étranger.

Jean-Christophe Roda occupe notamment les fonctions de Directeur du centre de Droit de l’Entreprise de l’Université jean Moulin Lyon 3, de Directeur du Master Droit des affaires approfondi de l’Université jean Moulin Lyon 3 et de Membre de l’équipe de recherche Louis Josserand de l’Université jean Moulin Lyon 3. Il est également professeur invité dans plusieurs universités en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Au sein de Cornet Vincent Ségurel, le professeur Roda interviendra notamment aux côtés de l’équipe de droit économique de Luc-Marie Augagneur, avocat associé, ainsi que des avocats en contentieux. Il contribuera à apporter un regard scientifique et pratique de haut niveau sur les questions juridiques complexes traitées par les avocats du cabinet.

L’équipe de Luc-Marie Augagneur accompagne de nombreuses entreprises aux profils multiples : françaises ou étrangères, ETI, PME leaders, startups… Elle les conseille dans de tous les domaines du droit économique : relations et contrats commerciaux, droit de la distribution, franchises, création de réseaux de distribution, e-commerce et plateformes, enjeux de concurrence et d’antitrust, relations avec les autorités de contrôle…« Pouvoir nous appuyer sur l’expertise du Professeur Roda dans les affaires complexes que nous traitons est d’une grande valeur pour nos clients », confie Luc-Marie Augagneur, associé du département Concurrence – Distribution – Contrats du cabinet. « Il nous apporte une expertise reconnue bien sûr mais aussi des idées de solutions innovantes et une connaissance fine des pratiques internationales ».

« Agir aux côtés des avocats de Cornet Vincent Ségurel, cabinet de référence en droit économique et commercial, me donne l’opportunité d’être au plus près de la pratique des entreprises et d’appliquer ma réflexion à des situations délicates demandant hauteur de vue et innovation », commente Jean-Christophe Roda.

Au niveau national, l’équipe Concurrence – Distribution – Contrats de Cornet Vincent Ségurel est composée de 34 avocats dont 10 associés et intervient auprès d’une importante clientèle d’entreprises françaises et étrangères : grande distribution, distribution spécialisée, franchiseurs, fournisseurs, industriels…

