Cornet Vincent Ségurel accompagne UI Investissement pour sa prise de participation au capital de CMA

A l'issue d'une opération de recomposition de l'actionnariat de la société, Julien Bonnel devient actionnaire majoritaire de la CMAR dont il prend également la présidence. A ses côtés dans cette opération de transmission, des cadres clés et des salariés détiennent également une partie du capital. Ils s'appuieront sur l'ancrage local et le réseau des équipes d'UI dans le Grand Ouest ainsi que sur les entrepreneurs-investisseurs du FPCI Cap Grand Ouest 3, dont c'est le 3e investissement.

Avec cette prise de participation, UI Investissement accompagne le projet de transmission et de développement de la CMAR, spécialisée dans la construction et la distribution de véhicules spéciaux pour les secteurs des travaux publics, de la voirie et du rail-route. Ce plan de croissance est basé sur une offre technique et de nouvelles gammes de véhicules adaptés aux enjeux de ses clients.

Acteur historique créé en 1956 par la famille Rivard, la CMAR (Construction Mécanique Automatisme Rivard) est devenue l'un des principaux constructeurs/distributeurs français de véhicules spéciaux dédiés à l'univers de la propreté. Reprise en 2007 par Bernadette et Pascal Leleu (rejoints en 2017 par Julien Bonnel au poste de directeur général), la société s'est spécialisée dans les véhicules dédiés aux travaux publics (balayeuses), à la voirie (laveuses, décapeuses), au rail-route (remorquage, maintenance ou nettoyage de voies de tramway) et à des applications pour le secteur de la défense. Avec un site industriel de 20 000m2 basé à Durtal (49), la CMAR s'appuie sur une cinquantaine de collaborateurs pour générer 25m€ de chiffre d'affaires (dont 20% à l'export).

Les secteurs d'activité adressés par la CMAR sont des marchés résilients portés par les enjeux d'urbanisation, les grands travaux ainsi que les besoins de propreté ou d'entretien des infrastructures existantes. L'importance des préoccupations environnementales ainsi que l'évolution des motorisations représentent également de nouvelles opportunités de croissance adressables avec des gammes de véhicules électriques, à gaz, ou à hydrogène.

