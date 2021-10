Cornet Vincent Ségurel accompagne Steel Omnium pour l'acquisition de Prefa'Bat

A l'occasion de cette opération, le fonds régional Finorpa ainsi que Artois Investissement, acteur local de l'investissement, font leur entrée au capital de la société en participant à cette reprise.

Créé en 1990, Prefa'Bat conçoit, fabrique et commercialise une gamme de mobiliers urbains défensifs sous la marque Pref'ARTEC. Leader sur son marché, l'entreprise détient une quarantaine de brevets. Installés dans plus de 150 villes en France, ses dispositifs utilisent une technologie innovante combinant béton armé, électronique et chaudronnerie pour garantir la sécurité des lieux publics : zones industrielles, zones d'activités commerciales, parkings, espaces verts… Cette acquisition par Steel Omnium fait suite à celle de LDMD Industries, spécialisée dans la tôlerie fine, en 2018 et confirme la dynamique de croissance du groupe d'Hénin-Beaumont. Steel Omnium compte désormais une quarantaine de salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 4,4 M€.

Intervenants

Société : Prefa'Bat,

Acquéreurs : Steel Omnium (dirigeant : Michaël Dehon), Finorpa (Jean-Yves Bacon), Artois Investissement (Patrick Lambin),

Cédant : Monsieur Alain Antoniazzi, Madame Marie Laurence Raveillon

Conseils

Conseil juridique Steel Omnium : Cornet Vincent Ségurel

-Corporate : Michel Kukula-Descelers, avocat associé

-Propriété Intellectuelle : Jérémie Courtois, avocat directeur, et Charline Quenez, avocat

Conseil Steel Omnium: Emmanuel Agopian, associé EXPERTS & CO

Conseils Cédant :

-avocat : Dominique Waymel

-expert-comptable : André Mathe

Banques : Crédit Agricole Nord de France, CIC Nord-Ouest, Bpifrance