Cornet Vincent Ségurel accompagne PathMotion lors de son acquisition par PageUp

Fondée par Alon Laniado et David Rivel en 2009, PathMotion avait vu entrer à son capital des investisseurs britanniques, notamment la société d’investissement Westminster Group, en 2018. Elle passe désormais sous contrôle du groupe australien PageUp, spécialisé dans les solutions de gestion unifiée des recrutements et détenu par le fonds américain Battery Ventures.

PathMotion est une plateforme de discussion alimentée par l'IA où des employés sélectionnés partagent leur histoire de carrière sous forme de texte et de vidéo en répondant aux questions des candidats au recrutement. Cela génère un contenu authentique et persuasif qui permet aux organisations de répondre aux préoccupations des candidats. La technologie alimentée par l'IA de PathMotion diffuse ensuite ce contenu à grande échelle sur les principaux canaux de recrutement.

PathMotion compte parmi ses clients des entreprises comme McDonald's, Merck Group, l'Armée française, la British Army, EY ou encore la SNCF, le Crédit Agricole et La Poste dans plus de 15 secteurs à travers le monde et les aide à renforcer leur marque employeur et à augmenter les candidatures qualifiées et leurs taux de conversion de plus de 200 %.

Pour cette opération, une équipe de Cornet Vincent Ségurel pilotée par René-Pierre Andlauer, avocat associé, a conseillé PathMotion et ses associés pour les aspects corporate de la cession de l’entreprise.

Intervenants :

Acquéreur : PageUp (Mark Rice)

Cédants : Fondateurs, Westminster Group, Business Angels

Avocats Pathmotion : France - Cornet Vincent Ségurel (René-Pierre ANDLAUER) ; UK - Taylor Wessing (Josef FUSS, Callum Mc LEAN et Joshua GERTNER).

Avocats PageUp – Corporate : Charles Russel Speechlys UK & France (France : Thibaut CAHAREL, Pierre MONTEIL)

Avocats PageUp– Financement : Fieldfisher (Hélène LEFEBVRE, Charles ABITBOL, Jihane CHRAIBI)

Avocats Prêteurs : Latham Watkins (Virginie TERZIC, Aurore DENIMAL, Etienne GENTIL)