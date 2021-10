Cornet Vincent Ségurel accompagne les fondateurs de Toutabo pour la vente de leur société à Readly

A travers cette plateforme, Toutabo est l’un des principaux distributeurs français d’abonnements à des journaux et magazines au format numérique. Cette opération permet au groupe suédois Readly de s’implanter en France et d’intégrer à son catalogue 1000 magazines et 300 journaux.

Elle s’inscrit dans une stratégie de croissance ayant pour ambition de positionner le groupe comme leader en France, un des plus importants marchés en Europe en termes de presse. Readly souhaite aussi étendre la diffusion de ses contenus auprès des 500 millions de francophones dans le monde.

Le catalogue d’ePresse.fr comprend l’essentiel du Top 100 des titres présents à l’ACPM, avec notamment la presse quotidienne nationale et régionale, les magazines d’information générale et spécialisée, couvrant toutes les thématiques. Présent dans 11 pays, Readly propose désormais une offre globale de 6000 magazines en ligne provenant de plus de 1000 éditeurs.

Intervenants :

Acquéreur : Readly

Cédants : fondateurs (Jean-Frédéric Lambert, Franck Chauveau, Christine Cayla et David Chouraqui), Turenne Capital Partenaires, Entrepreneur Invest.

Conseils

Avocats Fondateurs : Cornet Vincent Ségurel (Dominique Stucki, Sylvain Clavé, Antoine Roux)

Avocat Turenne Capital Partenaires : Lamartine Conseil (Olivier Renault)

Avocats Entrepreneur Invest : Volt Associés (Lucas d’Orgeval, Hervé Bied-Charreton)

Avocats acquéreur : Baker & McKenzie (François-Xavier Naime, David Courchia)