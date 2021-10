Cornet Vincent Ségurel accompagne le management de Charles & Alice sur un nouvel LBO

Charles & Alice a procédé à une recomposition de son capital. A l'issue de l'opération, qui s'est finalisée le 1er juillet dernier, Equistone sort du capital tandis que le dirigeant de la société et l'équipe de management renforce leur participation pour la porter à 50% du capital, épaulés par Crédit Mutuel Equity et Unigrains.

Depuis 2013, Equistone détenait la majorité du capital du groupe Charles & Alice. Un nouveau tour de table conduit par Crédit Mutuel Equity, partenaire historique de l'entreprise, voit ce dernier prendre plus de 40% du capital accompagné d'Unigrains, société d'investissement spécialiste de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie, qui fait son entrée au capital. Thierry Goubault, dirigeant du groupe Charles & Alice, consolide sa participation et détient désormais 36% du capital, et l'équipe de direction 14 %.

Le dirigeant prévoit par ailleurs d'associer tous les salariés à la future création de valeur de l'entreprise et travaille aujourd'hui avec Crédit Mutuel Equity sur différentes options.

« Même si l'indépendance d'une ETI de notre taille reste un challenge, je suis convaincu que le modèle d'entreprise à taille humaine, permettant la participation significative au capital des dirigeants et managers reste extrêmement vertueux et source d'une dynamique de motivation très forte », précise Thierry Goubault son dirigeant.

« Il est tout à fait dans notre ADN de soutenir dans la durée des dirigeants engagés avec lesquels nous avons tissé des liens solides, pour leur permettre, avec leurs équipes de management, de se renforcer progressivement au capital. Nous sommes fiers de continuer d'accompagner, au travers d'un vrai partenariat, cette belle ETI française et de soutenir sa croissance et sa transformation », ajoute Jean-Christophe Vuillot, Directeur chez Crédit Mutuel Equity.

« Nous sommes heureux d'accompagner les équipes de Charles & Alice dans leurs nouveaux projets de développement. Au-delà de notre accompagnement financier, nous mobiliserons notre expertise d'investisseur spécialiste de l'agroalimentaire afin d'appuyer la société dans ses projets de croissance en France et à l'international », ajoute Pascal Bridier, Directeur de Participations chez Unigrains.

En tout juste dix ans, la marque Charles & Alice a su s'imposer dans le secteur bataillé des desserts aux fruits, face aux poids lourds du marché. À moyen terme, la société prévoit d'accélérer le développement de sa marque aussi bien en France qu'à l'International, tout en renforçant ses investissements dans la transition écologique.

L'entreprise entend aussi rester un partenaire engagé auprès de ses clients à Marques de Distributeur, qui représentent environ la moitié de son activité. Charles & Alice vient d'ailleurs d'ouvrir un nouvel atelier de production de gourdes de compotes sur son site de Monteux pour accompagner ses clients sur ce marché dans toute l'Europe.

Charles & Alice a réalisé 161 M€ de chiffre d'affaires en 2020 et espère franchir les 200 M€ de chiffre d'affaires d'ici 3 ans.

Intervenants :

Société

Charles & Alice : Thierry Goubault, Président

Conseils Société et Management

Avocats : Cornet Vincent Ségurel (Corporate et coordination - Pierre Guignand ; Corporate : Pierre-Jean Ferry ; Fiscalité : Alfred Lortat Jacob, Adrien Raoux ; Droit social : Delphine Monnier).

Banque d'affaires / Conseil M&A : ODDO BHF (Thomas Devineau)

Investisseurs

Crédit Mutuel Equity : Jean-Christophe Vuillot, Olivier Mironneau, Matthieu Anorga, Lise De Nicola

Unigrains : Sébastien Haselint, Pascal Bridier, Géraldine Salomon, Benjamin Dosdat, Aline Picaut

Conseils Investisseurs

Avocats corporate, fiscal et financement : Allen & Overy (Romy Richter, Timothé Drezet, Julie Parent, Astrid Achard, Alexia Monne, Guillaume Valois, Charles-Antoine Del Valle, Jean-Christophe David, Florence Ninane, Roxane Hicheri)

Avocats Unigrains : Agilys avocats (Baptiste Bellone, Madalina Suru)

Conseil finance : BM&A (Alexis Thura, Guilhem de Montmarin)

Cédant

Equistone Partners : Guillaume Jacqueau, Julie Lorin, Grégoire Châtillon

Conseils Cédants

Avocats corporate : Goodwin (Thomas Maitrejean, David Diamant, Messan Dogbevi)

Conseil M&A et financement : Natixis Partners (Valérie Pellereau, Simon Le Guillou, Guillaume Philippe Charbonnier)

Financement

Banques : Banque Palatine (Thierry Jay), Banque Populaire Méditerranée, Crédit Lyonnais, CIC Lyonnaise de Banque, CRCA Sud Rhône Alpes, La Banque Postale, CIC Private Debt, Eiffel, Scor.