Cornet Vincent Ségurel accompagne le groupe Suitcase Hospitality pour l’ouverture de l’hôtel Mama Shelter Rennes

Avec 11 000 m2 situés sur un emplacement emblématique du centre-ville de la métropole rennaise, le nouveau lieu offrira aux voyageurs et aux rennais un lieu hybride, ouvert, disruptif et chaleureux toute la journée et toute l’année. L’enseigne Mama Shelter du Groupe Accor, pionnière de l’hôtellerie Lifestyle et plusieurs fois primée pour son sens de l’innovation touristique, permettra d’offrir aux visiteurs une expérience unique et contribuera à renforcer l’attractivité déjà forte du centre historique de Rennes.

Pour cette opération, une équipe de Cornet Vincent Ségurel pilotée par René-Pierre Andlauer, avocat associé, conseille Suitcase Hospitality tant sur la structuration de l’opération et la mise en place de son financement que sur les aspects corporate ou de droit immobilier du projet.

Fondé en 2015, Suitcase Hospitality est un groupe hôtelier français indépendant. Il développe et exploite des projets hôteliers du 2 au 5 étoiles, avec ou sans franchise, à Paris, en Ile-de-France ainsi que dans les grandes métropoles françaises et européennes. Le groupe compte plus de 1 500 chambres en développement et prévoit l’ouverture de 13 hôtels d’ici à 2024, représentant un chiffre d’affaires prévisionnel de 45 millions d’euros. Suitcase Hospitality espère ouvrir dans un futur proche d’autres projets sous enseigne Mama Shelter dans d’autres métropoles en France et en Europe.

Intervenants :

Suitcase Hospitality : Jean-Baptiste Martin (co-fondateur)

Conseils:

Avocats Suitcase Hospitality : Cornet Vincent Ségurel (René-Pierre Andlauer, Benoit Bommelaer, Marine Cloerec, Aurélien Bourdais), In Extenso Avocats (Christopher Boinet) pour les relations avec l’enseigne, Fidal (Grégory Rouxel, Constance Bellec) pour la fiscalité.

Notaire : SCP Neonot (Vanessa Lemetayer)

Conseil finance : Cabinet Ehrhardt (Guillaume Ehrhardt), In Extenso (Olivier Petit, Florent Daniel)