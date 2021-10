Cornet Vincent Ségurel accompagne Aquiti Gestion et GSO Capital sur leur entrée au capital d'Harmony

L'entreprise voit ainsi Aquiti Gestion, acteur du capital investissement en Nouvelle-Aquitaine depuis 20 ans, via son véhicule dédié aux PME/ETI NACI1 ainsi que GSO Capital, filiale du Groupe Agricole dédiée au capital investissement de proximité dans le Grand Sud-Ouest, faire leur entrée au capital. Ils reprennent notamment la participation de Galia Gestion, qui était actionnaire de la société depuis 2018.

En forte croissance ces dernières années, Harmony réalise plus de 20M€ de chiffre d'affaires avec des gammes couvrant l'univers complet de la maison, et notamment une gamme Outdoor sortie début 2021. A la suite de cette recomposition de son actionnariat, elle souhaite renforcer son rayonnement national, élargir ses familles de produits et accélérer son déploiement à l'international.

Dirigée par Lionel Dubos, l'entreprise est également sensible aux sujets environnementaux. Harmony sélectionne soigneusement ses matières premières (un lin issu d'une agriculture raisonnée & écoresponsable et un coton labellisé OEKO-TEX®) et collabore avec des partenaires locaux et européens afin de favoriser une culture de proximité. Spécialiste du lin depuis 20 ans, la société, qui s'adresse aux professionnels de la décoration d'intérieur, est reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits.

Alliant savoir-faire industriel et ancrage local, le fabricant français est un acteur de référence sur ses différents marchés. La société fabrique et distribue plus de 2000 références, principalement fabriquées en France, auprès de plus de 3000 clients majoritairement professionnels, aussi bien publics que privés. Elle affiche plus de 15 M€ de chiffre d'affaires pour moins de 100 salariés.

Intervenants

Investisseurs :

Aquiti Gestion : Stéphane Morange, Thomas Bernard, Camille Bretaudeau

GSO Capital : Christophe Oré

Cédant :

Galia Gestion : Pierre Arnaud

Conseils Investisseurs :

Due Diligence sociale : Cornet Vincent Segurel (Anne Pitault, Alice Tête)

Due Diligence financière : CPA Groupe (Jean-Philippe Perret)

Due Diligence juridique et fiscale : Ixis (Xavier Sennes, Charlotte Dubernet)

Avocat corporate : Squadra (Stéphanie Gérard)

Conseils Dirigeant :

Juridique : DS Avocat (Paul-Antoine Saint German, Lucille Boyer)

Conseils Cédants :

M&A : Sodica Corporate Finance (Anne Sorlut James, Antoine Emery)

Juridique : Lexymore (Ronan Le Moigne)

Banques :

Arrangeur et prêteur : LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois)

Prêteurs : LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois, Marc Fazi) Crédit Coopératif (Arnaud Rémy, Jean-Bernard Dewitte )

Conseil Juridique : Volt (Alexandre Tron, Marianne Phankongsy, Florian Guillon)