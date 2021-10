Corinne Lepage et Christian Huglo publient le recueil de leur combat pour l'environnement

Le développement du droit de l'environnement est un des enjeux cruciaux de l'évolution de notre société afin de sauvegarder l'habitabilité de notre planète et de protéger le vivant.Cette affirmation est le fil conducteur de l'engagement indéfectible et inébranlable de Corinne Lepage et Christian Huglo qui durant 50 ans ont œuvré à l'avènement d'un droit de l'environnement qui puisse se dresser contre les violences du monde et les puissances économiques enclines à tout écraser au nom d'intérêts particuliers.

Au fil des pages de ce livre et des affaires qui y sont racontées, disséquées et analysées, les auteurs révèlent à quel point, grâce à l'action des juges, la créativité des avocats, la réactivité des scientifiques venant au soutien de citoyens et élus locaux déterminés à se protéger des assauts de l'industrie contre l'environnement, ce droit a pu s'imposer non seulement comme une véritable force, mais aussi comme un vecteur important d'innovation dans nos sociétés.

L'inertie, voire l'aveuglement face à ce qui nous attend, reste encore la règle de l'action politique dominante. Cependant, qualifié de tsunami juridique, l'arrêt Grande-Synthe rendu le 19 novembre 2019 par le Conseil d'État, appliqué par le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal administratif de Paris reconnaît la carence climatique de l'État et partant de là, sa responsabilité.

L'ouvrage rédigé avec un rythme haletant est un outil précieux pour les professionnels du droit qui pourront retrouver les remarquables ingéniosités juridiques et procédurales déployées par ce couple d'avocats pour sauvegarder les intérêts de ceux qu'ils défendent et, ce faisant, de la société toute entière. Mais il est aussi un message salutaire pour tous les citoyens : par le récit de ce que fut et que continue d'être la construction du droit de l'environnement, droit sans cesse mis à mal, Corinne Lepage et Christian Huglo révèlent à quel point il est fondamental de se mobiliser et de ne jamais renoncer quels que soient les obstacles et forces en présence.

L'ouvrage intitulé “Nos batailles pour l'environnement, 50 ans de combats – 50 procès contre les lobbies” publié chez Actes Sud est disponible en librairie.