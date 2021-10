Corinne Lefranc, commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises

Travaillant en étroite collaboration avec Jean-Pierre Floris, délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, la mission de Corinne Lefranc « est de s'assurer de la cohérence d'ensemble des actions des autorités publiques concernant les restructurations d'entreprises. La commissaire interviendra comme interlocutrice unique auprès des entreprises en difficulté afin d'aider à la résolution de celles-ci ».

Après avoir occupé les postes d'administrateur civil à la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et de chargée de mission “Grand Paris”, elle va également animer une cellule régionale de veille et d'alerte précoce.

Cette cellule régionale s'appuiera sur l'action des Comités départementaux d'examen des difficultés de financement des entreprises (Codefi). Elle est également adjointe au chef du département développement économique, compétitivité et international, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Île-de-France.