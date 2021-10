Coopération internationale en Haïti

Ce voyage avait pour objectif essentiel de suivre l'évolution du programme financé par le Département pour promouvoir la filière cacao haïtienne. La délégation du Département a rencontré Madame l'Ambassadeur de France pour lui présenter les enjeux et perspectives du programme, et les autorités haïtiennes pour les sensibiliser sur l'importance de structurer une filière professionnelle cacao. Elle a également échangé avec les producteurs pour comprendre le terroir haïtien. Ces échanges ont permis de présenter les attentes des chocolatiers (régularité et qualité) et les contraintes actuelles auxquelles sont confrontés les producteurs.