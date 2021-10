Convention entre le Réseau BGE et le Réseau Adie

Voilà pourquoi Catherine Barbaroux, présidente de l’Adie, et Grégory Sagez, président de BGE ont entériné ce partenariat. Les BGE, en accompagnant les entrepreneurs dans l’élaboration de leur projet de création d’entreprise, et l’Adie en finançant et accompagnant ceux d’entre eux qui n’ont pas accès au crédit bancaire, offrent des services aussi indispensables que complémentaires aux créateurs d’entreprise. Dans de nombreux territoires, les équipes de BGE et de l’Adie mettent en place depuis des années des actions de communication commune et orientent d’ores et déjà les créateurs d’entreprise afin de répondre au mieux à leurs besoins. Cette convention vise à renforcer et déployer ces bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire national, afin de mieux accompagner les porteurs de projets en les orientant à chaque étape du cycle de la vie de leur activité. BGE et l’Adie mutualisent ainsi leur expérience.