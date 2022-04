Convention de partenariat entre le Département des Hauts-de-Seine et l’ONF

Établie pour les cinq prochaines années, en concertation avec les maires des neuf communes concernées, elle concerne l’entretien et l’amélioration des itinéraires de promenade et randonnée, ainsi que l’accueil du public, dans les quatre forêts domaniales des Hauts-de-Seine, fréquentées par des millions de visiteurs chaque année.

Cette convention concrétise la volonté commune du Département et de l’ONF, de protéger la qualité des forêts urbaines et de renforcer leur rôle social dans l’accueil du public. Les forêts urbaines sont reconnues pour l’ensemble des avantages qu’elles représentent : stockage de carbone, assainissement de l’air, thermorégulation du climat local, gestion des eaux pluviales, préservation de la ressource en eau, support de la biodiversité, etc. Elles constituent des liaisons paysagères interdépartementales d’importance dans le cadre urbain et péri-urbain de l’ouest francilien.

Quatre forêts domaniales se trouvent sur le territoire, qui représentent près de la moitié de la surface des Espaces naturels d’intérêts des Hauts-de-Seine : celle de Meudon, Verrières, Fausse-Reposes et de la Malmaison. Elles sont présentes sur les communes de Châtenay-Malabry, Clamart, Meudon, Chaville, Sèvres, Ville-d’Avray, Marnes-la-Coquette, Vaucresson et Rueil-Malmaison.