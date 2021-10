Convention de partenariat Banque de France / CCI Seine-Saint-Denis

Cet accord de coopération a pour objet de formaliser les différents axes d'interventions conjointes : développer une analyse partagée sur le développement économique du territoire, en informer les différents acteurs économiques et les entreprises, et accompagner la création et la reprise d'entreprises ainsi que le développement des TPE et PME.

La signature de la convention était précédée d'une table ronde et d'échanges avec les entreprises de Seine-Saint-Denis au cours de laquelle François Villeroy de Galhau a, dans un brillant exposé, détaillé sa vision de la stratégie d'investissement et de croissance externe, et son financement.

Serge Deloye et Danielle Dubrac ont souligné que ces engagements se traduisent déjà pour certains, par des actes concrets et particulièrement porteurs :

- participation de la Banque de France au club de conjoncture regroupant tous les acteurs institutionnels et consulaires du département ;

- restitution annuelle de l'étude régionale de la Banque de France sur les résultats de l'année écoulée et les perspectives de l'année suivante, très attendue par un grand nombre de chefs d'entreprise et de décideurs économiques.

Mais des actions plus importantes encore peuvent être organisées, comme des réunions thématiques afin de favoriser l'éducation financière des publics ciblés, et notamment celui des entreprises.

Serge Deloye a rappelé que les missions de la Banque de France doivent être mieux connues :

- la médiation du crédit dans le cadre de laquelle le directeur de la BDF assure le rôle de médiateur départemental et la CCI celui de tiers de confiance ;

- le rôle de correspondant TPE, visant à orienter les entreprises vers le service ou le réseau adapté à leurs problématiques grâce à la gestion et analyse avec “Opale”, outil de diagnostic et d'analyse prévisionnelle de la Banque de France afin de prévenir les difficultés des entreprises.

Selon Serge Deloye « Ces missions recoupent celles de la Chambre de commerce et d'industrie : les thèmes sont riches, les outils nombreux et nous faisons souvent le constat, avec Danielle Dubrac, de la nécessité de coordonner nos actions pour plus d'efficacité et plus de portée sur le terrain. Cette convention sera le moyen, j'en suis sûr, d'y parvenir. »

Danielle Dubrac et Serge Deloye ont donné rendez-vous aux entreprises à l'automne prochain, afin de leur présenter les perspectives conjoncturelles, à l'occasion d'un nouvel événement de rentrée économique.