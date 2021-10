Cette convention vise à développer les entreprises par l'animation de réseaux de dirigeants, à simplifier la vie des entrepreneurs, accompagner les créateurs et repreneurs de TPE/PME et à développer le territoire de Grand Paris Grand Est et les entreprises.

L'EPT Grand Paris Grand Est et la CCI Seine-Saint-Denis souhaitent « agir conjointement à la constitution et au développement de partenariats inter-entreprises ».