Convention CNB/ENM : le renforcement d'un partenariat d'avenir

Signée sous le signe de l'entente, la convention liant les deux institutions adresse un signal fort aux avocats et aux magistrats de tous horizons. Au-delà du caractère éminemment pratique de ce partenariat, l'initiative révèle une volonté fédératrice de la part des deux professions majeures du Droit. « Le CNB souhaite favoriser autant que possible la relation apaisée et rigoureuse entre les avocats et les magistrats », a clairement énoncé Pascal Eydoux lors de la signature. Pour sa part, Olivier Leurent « se réjouit que le CNB partage ses convictions », rappelant « le nécessaire regard croisé » que doivent entretenir les deux professions vis-à-vis de la justice.

L'ouverture des formations aux avocats

Conclu en 2011, le partenariat doit permettre de développer des pratiques communes, d'échanger des expériences et de nourrir des réflexions partagées entre avocats et magistrats.

Pour l'année 2017, la sous-direction de la formation continue, experte dans la formation des magistrats, et le département des formations professionnelles spécialisées de l'ENM ouvrent leurs catalogues de formation aux avocats. Parmi les 57 formations proposées, les avocats pourront étudier aux côtés des magistrats, des thématiques axées sur la technique et la matière juridique (procédures, évolutions législatives, contentieux spécialisés en droit civil, droit pénal, droit du travail, droit de la consommation…) ou sur les problématiques sociétales et les différentes approches pouvant être mobilisées pour les appréhender (économique, historique, médicale, sociologique…).

Par une simple inscription en ligne, chaque avocat a la possibilité de suivre le cursus de son choix au sein de la prestigieuse école, ou à l'inverse, d'animer certaines sessions communes, en mettant à profit son expérience professionnelle et ses enseignements auprès de jeunes avocats et magistrats.

« Sans collusion ni connivence »

L'unité affichée par les deux présidents lors de la signature réanime un dialogue trop longtemps enlisé, voir absent, entre magistrats et avocats. « Nous sommes les deux faces d'un même visage, a élégamment résumé le directeur de l'ENM. Dialoguer au sein d'une formation reste le meilleur moyen de s'écouter dans une salle d'audience. »

Bien qu'il puisse y avoir débat sur la question de la nécessaire indépendance, pleine et parfaite, de chaque profession, les enjeux, numériques par exemple, qui attendent les futurs avocats et magistrats induisent de fait un maintien du dialogue entre les deux institutions. Le président du CNB ne s'en est d'ailleurs nullement caché. « En traitant ce que nous ne pouvons traiter, les legaltech posent la question de la dépendance du service public de la Justice à une activité commerciale. La convention signée aujourd'hui doit aussi aborder ces questions ». L'inquiétude affichée du président sur l'émergence d'un nouveau marché du droit numérisé renseigne sur la volonté de maintenir des liens forts avec l'ENM. De son côté, l'école souhaite promouvoir ses formations continues auprès d'un public plus large, et se désole de la baisse de fréquentation des avocats, en particulier l'année dernière.

En s'appuyant sur la formation, les deux institutions allient habilement dialogue et indépendance. L'émergence d'une réflexion commune, en dehors des salles d'audience, pourrait s'avérer bénéfique à l'institution judiciaire, en cruel manque d'une vision d'avenir partagée par les professionnels.