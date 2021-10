Appel à contributions pour les 24 heures de l'innovation

«Cet événement a pour vocation de développer l'innovation de la profession d'avocat et plus largement d'appréhender l'innovation et les enjeux spécifiques de la filière afin de dresser, notamment, un état des lieux des pratiques, des dispositifs, des modes de financement, et d'identifier des pistes de progrès », précise le CNB.

Dans le cadre de la préparation de cet événement, l'observatoire de la profession lance un appel à contributions auprès des différents acteurs de la profession : élèves-avocats, cabinets d'avocats, barreaux, organismes techniques, institutions, associations, écoles, centres de médiation, places d'arbitrage, centres de recherche…

Les propositions de communication devront s'inscrire dans un des quatre axes suivants :

l'innovation au service des territoires et de l'accès au droit;

l'innovation managériale ou collaborative, la mutualisation;

l'innovation et l'internationalisation;

le financement de l'innovation.

Les propositions sont à faire parvenir à Pascale Honorat (p.honorat@cnb.avocat.fr) avant le mardi 23 août.

Les contributions définitives devront ensuite parvenir au Conseil national des barreaux avant le mercredi 21 septembre. Elles pourront prendre la forme de textes, de slides ou de vidéos.