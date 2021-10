Hauts-de-Seine : Contrat de développement pour Gennevilliers

Le Département s'engage sur un montant total de subventions à hauteur de 6,8 millions d'euros sur la période 2016-2018. Dans le détail en investissement, 1,1 million d'euros est consacré à la création d'un bâtiment scolaire, périscolaire et d'accueil du jeune enfant au sein de l'école maternelle Aguado, 1,9 million d'euros à l'extension de l'école maternelle et la création d'un centre de loisirs maternel au sein du groupe scolaire Anatole-France, 1,3 million d'euros à la création d'un centre de loisirs maternel de regroupement et d'espaces dédiés aux activités scolaires et périscolaires sur le site Caillebotte et 714 000 d'euros à l'aménagement de la rue Eugène-Varlin.

Par ailleurs, en fonctionnement, un soutien de plus de 1,1 million d'euros sera accordé au titre de la politique de la ville, 315 000 d'euros seront consacrés au fonctionnement des activités culturelles et sportives et 150 650 d'euros à l'établissement municipal d'accueil du jeune enfant Anatole-France.