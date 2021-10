Contract management : Wolters Kluwer s'associe à la legaltech Della

Les juristes vont pouvoir gagner un temps considérable dans leurs tâches de gestion des contrats avec l'outil proposé par ce duo d'experts en logiciels juridiques.

Grâce à l'intégration d'une interface de programmation (API) entre Legisway, la solution de gestion de Wolters Kluwer, et la technologie unique de Della, les utilisateurs peuvent exploiter de manière transparente les capacités d'IA et de deep learning pour automatiser la gestion des documents contractuels.

Déléguer les tâches répétitives et fastidieuses à l'IA

Si l'IA envahit notre quotidien dans des domaines de plus en plus vastes tels que la santé, l'énergie, les transports ou la finance, elle fait aussi son apparition dans le monde juridique, notamment dans certains logiciels professionnels innovants. Ces derniers automatisent les processus fastidieux sans grande valeur ajoutée, comme la gestion de contrats ou la recherche jurisprudentielle.

Selon l'enquête 2020 « Avocats et Juristes face au futur : Facteurs de performance » de Wolters Kluwer Legal & Regulatory, 82 % des services juridiques prévoient une utilisation accrue de la technologie pour améliorer leur productivité au cours des trois prochaines années. Dans le contexte du département juridique, chaque contrat est un challenge qui prend du temps pour assembler avec succès les différentes pièces du puzzle contractuel comme sa typologie, son cycle de vie, ou la réglementation qui l'encadre.

« Savoir où localiser rapidement ce qui est important dans un contrat est un défi majeur pour les juristes ; ils recherchent des solutions dédiées qui peuvent les aider à prendre les bonnes décisions plus rapidement tout en contrôlant leurs risques contractuels. L'utilisation conjointe de Legisway et de Della pour automatiser la révision des contrats permet de rationaliser le flux de travail des services juridiques tout au long du cycle de gestion des contrats, ce qui augmente considérablement la productivité des professionnels du droit », commente Jesus Diaz, directeur général de l'activité Legal Software de Wolters Kluwer Legal & Regulatory en France.

Technologie innovante flexible et évolutive

« Nous avons choisi de nous associer à Della, non seulement parce qu'ils ont développé la technologie la plus aboutie du marché, mais aussi la plus flexible et la plus évolutive : les perspectives d'application à nos solutions logicielles juridiques pour améliorer la productivité et la performance des professionnels du droit sont immenses », ajoute-t-il.

« Grâce à la plateforme Legisway, nous pouvons apporter la puissance de l'IA aux professionnels du droit, en les libérant du travail fastidieux de la conclusion de contrats, réduisant les erreurs et entraînant des gains d'efficacité, permettant ainsi un travail de meilleure qualité », déclare quant à lui Christophe Frèrebeau, PDG de Della.

En effet, la technologie d'IA développée par Della a trois atouts majeurs. Elle mobilise d'abord l'apprentissage profond – le fameux deep learning - pour permettre la reconnaissance du langage naturel et l'analyse instantanée des éléments clés d'un contrat, qui ouvre aux juristes une nouvelle latitude de travail.

Elle comporte ensuite une dimension d'intelligence augmentée car elle a été conçue pour rendre les avocats et juristes plus efficaces. La polyvalence de Della et sa capacité à comprendre les nuances en font une technologie à laquelle les utilisateurs peuvent faire confiance.

Il s'agit enfin d'une solution multilingue qui peut dès maintenant identifier les données anglaises et françaises dans les contrats, sachant que d'autres langues seront ajoutées prochainement.