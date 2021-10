Construction : un été meurtrier ?

Selon Norbert Fanchon, président du directoire du Groupe Gambetta, « Il ne faut pas se tromper de diagnostic ». Pour lui, « la crise de la construction pourrait être bien plus grave. Regardons plus loin que les chiffres immédiats... Il suffit d'analyser 2014 et de se projeter en 2020. Le point commun entre ces deux années ? Les élections municipales. Le plongeon a été flagrant lors de la dernière élection. D'un pic de plus de 450 000 logements autorisés ou commencés en juillet 2013, les chiffres sont tombés à moins de 330 000, un an plus tard. Les analyses conjoncturelles ou fiscales ne sont pour rien dans ce plongeon. »

Pour Norbert Fanchon « L'explication vient du fait qu'un an avant les scrutins, les maires bloquent la délivrance des permis de construire. Dans ces conditions, si l'année 2019 risque d'être médiocre, l'exercice 2020 menace d'être catastrophique. Les communes sont à court de ressources et les élus hésitent à délivrer des permis. Cette crainte est compréhensible, mais elle est mortifère pour nos territoires et aussi pour le secteur du BTP. Il faut impérativement rassurer les maires et les conseils municipaux par un signal fort qui doit passer par une accentuation de l'aide aux territoires. »