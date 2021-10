Construction en Europe : les groupes français bien placés

Selon la Commission européenne, les investissements dans le domaine de la construction ont continué à diminuer en 2013 avec une baisse de 3,5 %. Les trois marchés les plus importants en Europe ont souffert, avec des baisses de 0,3 % en Allemagne, de 2,5 % en France et de 2,8 % au Royaume-Uni. Sans surprise, l’Espagne, la Grèce et le Portugal ont été particulièrement affectés avec des réductions comprises entre 10 % et 14 %. « Cette baisse des investissements a pesé sur le chiffre d’affaires des entreprises. On note néanmoins que les grands groupes européens ont été moins affectés, en raison notamment de leur plus forte présence à l’international.» commenteMarc de Villartay, associé spécialiste de la construction chez Deloitte.

Une reprise des investissements en Europe est attendue en 2014 et 2015, avec une progression de 1,7 %, tirée notamment par la croissance attendue au Royaume-Uni et en Allemagne.

Le chiffre d’affaires cumulé des cinquante plus grands groupes cotés a diminué de 2% en 2013. Cette baisse s’explique notamment par la mauvaise performance des groupes espagnols, dont le chiffre d’affaires a diminué de 7 %. A contrario, les groupes français ont continué à croître en 2013 avec une progression de 2 %. La capitalisation boursière a progressé de 30 % en 2013, progression nettement supérieure à la progression de l’indice Euro Stoxx 50 et du CAC 40.

Comme en 2012, Vinci reste leader du marché à la fois en termes de chiffre d’affaires et de capitalisation boursière. La France, avec Vinci, Bouygues, Eiffage et Colas parmi le Top 10, reste en tête du classement par pays. « La baisse du chiffre d’affaires du secteur a été sensible en 2013. Malgré cela, les groupes européens du secteur de la construction ont vu leur capitalisation boursière augmenter plus fortement que les principaux indices boursiers ; ceci traduit la reconnaissance par le marché des efforts entrepris et la confiance dans les perspectives de développement », ajoute Marc de Villartay, associé spécialiste de la construction chez Deloitte.