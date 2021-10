Construction de logements : une baisse antérieure à l'épidémie

La baisse qui se confirme aujourd'hui est antérieure à l'épidémie. Mi-2017, sur 12 mois, 500 000 logements étaient autorisés, dont 300 000 logements collectifs. Mi-2020, sur 12 mois, ce chiffre est descendu à 400 000 logements autorisés, dont 240 000 dans le collectif. En trois ans, 100 000 PC ont été perdus chaque année, dont 60 000 dans le collectif.

En 2020, les élections municipales et l'épidémie ont contribué à cette forte baisse. Elles n'ont toutefois qu'aggravé des tendances de fond, tenant en particulier à la remise en cause du besoin de logements neufs et à la mise en avant de la rénovation et de la lutte contre l'artificialisation des sols.

La reprise n'est pas là

Les statistiques à fin septembre montrent un fort rebond des MEC (+42 % par rapport au deuxième trimestre), mais qui n'est qu'apparent, tant l'activité s'était arrêtée brutalement au 2e trimestre. Cette hausse traduit d'abord le fait que tout notre secteur s'est mobilisé pour rattraper le retard des chantiers depuis le début de l'été. On observe le même rebond sur les PC (+43,6 % par rapport au deuxième trimestre), mais il ne ramène l'activité qu'au niveau de septembre 2019 : il n'y a donc pas d'effet de rattrapage, malgré le déconfinement et l'achèvement du cycle électoral. Plus grave, il y a désormais plus de logements collectifs mis en chantier qu'il n'y en a d'autorisés. Cette inversion des courbes des PC et des MEC, inédite depuis plus de dix ans, montre que le secteur vit sur les autorisations passées. Les MEC sont donc appelées à plonger dans les prochains mois : la forte baisse de l'activité du BTP paraît inéluctable.

Pour Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers : « En matière de logement neuf, l'heure n'est plus aux remises en cause des aides – Pinel et PTZ – ni à la complexification de l'acte de construire. Il faut une mobilisation générale de l'État, des collectivités locales et des opérateurs, pour faire de la construction un levier de la relance. Il nous faut plus de PC, plus de digitalisation et moins de normes. »