Consommons Made in France !

MIF Expo reflète et tente d’amplifier une dynamique socio-économique, car consommer du « made in France » c’est favoriser l’emploi, relancer la croissance et préserver l’environnement.

Quatre ans après la naissance de l’événement, Fabienne Delahaye, entrepreneuse à l’initiative de ce projet, avoue sa fierté face au chemin parcouru. Le week-end prochain, MIF Expo accueillera près de 400 entreprises artisanales et industrielles et attend la visite d’environ 40 000 visiteurs. Une belle augmentation depuis la première édition, en 2012, qui accueillait 80 entreprises et 15 000 visiteurs. « La thématique du Made in France correspond à une prise de conscience. Il faut soutenir les entreprises qui créent et produisent en France. C’est un enjeu économique majeur pour le pays. Partout, les initiatives et des évènements qui amplifient cette prise de conscience se multiplient. Des associations comme la FIMIF et Vive la France ont vu le jour ces derniers mois et développent leur action grâce à des entrepreneurs - militants d'une consommation responsable. Je m’en réjouis en tant que consommatrice mais aussi en tant que citoyenne » affirme Fabienne Delahaye.

Les temps forts de l’édition 2015

Les régions à l’honneur

Apparus lors des éditions précédentes de MIF Expo, les Pavillons territoriaux seront plus nombreux et plus importants cette année. Le Doubs central, la Drôme, la Franche Comté, Lyon, le Poitou-Charentes, la Moselle, la ville de La Rochelle... autant d’entités géographiques qui présenteront leurs entreprises et leurs expertises dans tous les domaines d’activités.

MIF Expo, partenaire des labels OFG et EPV

Véritable référence de qualité et de confiance, le label Origine France Garantie (OFG), acteur incontournable du Made in France, actuellement le seul à offrir cette garantie, confirme cette année encore son soutien au salon. De nombreuses entreprises labellisées seront présentes.

L'innovation au coeur du salon MIF Expo

En partenariat avec le Crédit Agricole, MIF Expo présentera plus de 40 entreprises innovantes dans quatre secteurs d'activité : santé, logement, énergie-environnement et robotique- numérique.

Trois questions à Fabienne Delahaye, fondatrice de MIF Expo

Le Made in France coûte plus cher au consommateur. Une affirmation souvent entendue. Que vous inspire-t-elle ? Que l’on me pardonne, moi qui ne suis pas économiste, si je m’interroge sur la validité de ce genre d’affirmation, souvent validée par des calculs qui m’apparaissent discutables. De fait, à ma connaissance en tout cas, ces calculs n’intègrent jamais les surcoûts induits par le « fabriqué ailleurs qu’en France ». Et ils sont nombreux.

Par exemple ? Surcoût social d’abord : savons-nous ce que coûte à chacun d’entre nous et chaque année la destruction dans nos régions de centaines de milliers d’emplois industriels ? Surcoût environnemental : savons-nous ce que coûte à chacun d’entre nous et chaque année (frais médicaux, qualité de vie...) la pollution et la destruction d’écosystèmes entiers suite à la délocalisation de pratiques industrielles peu responsables ? Surcoût lié à la perte de savoir- faire : Savons-nous ce que coûte à chacun d’entre nous et chaque année, la perte de savoir-faire stratégiques qui mettent en cause notre indépendance ? Etc.

Pourquoi le calcul de ces « surcoûts » n’existe-t-il pas ? Je ne sais pas. J’ai rêvé d’un économiste qui aurait la compétence, le courage et les moyens de les entreprendre, sans rien omettre ni au débit, ni au crédit de chaque colonne. Mais ce n’était qu’un rêve. J’ai donc fondé le salon MIF Expo pour mettre en lumière et contribuer à valoriser ce que nous savons faire ici dans de bonnes conditions, financièrement acceptables et moralement supportables.