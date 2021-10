ConsommezChezEUX, l'appel à soutenir le commerce de proximité

Soucieux d'accompagner les commerçants et artisans indépendants de proximité lourdement impactés par la crise du Covid-19 et le confinement, le Conseil du commerce de France (CdCF) et Petitscommerces se mobilisent pour permettre àceux d'entre eux qui ne peuvent être numériquement visibles de poursuivre une partie de leur activité durant cette période exceptionnelle. Une action en cohérence avec les engagements pris par le CdCF pour valoriser le rôle du numérique au service du commerce de proximité, notamment via la publication d'un guide dédié en 2019.

Plateforme personnalisée

Lancée fin mars, www.soutien-commercants-artisans.fr, est une plateforme dédiée aux artisans et commerçants indépendants, encore trop peu usagers du numérique et ne disposant d'aucun moyen d'encaisser du chiffre d'affaires par le biais d'un outil e-commerce. Elle leur permet de s'inscrire gratuitement pour proposer à leur clientèle d'acheter leurs produits ou services sous forme de bons en ligne. Grâce à ce dispositif, ils obtiennent alors immédiatement de la trésorerie.

En moins d'une semaine, plus de 300 commerçants se sont inscrits, en provenance d'une cinquantaine de villes françaises, pour un total de 6 000 euros de commande en bons d'achat cumulés.

Comment cela fonctionne ?

La plateforme propose aux commerçants de s'inscrire gratuitement en quelques clics, permettant à leurs consommateurs, par la suite, de consulter également le site librement. Chaque commerçant dispose alors d'une page dédiée sur la plateforme où il peut proposer des bons d'achat de 20, 50 ou 100 euros.

Le site envoie ensuite chaque semaine aux commerçants le montant des bons d'achat commandés, minoré des frais de la plateforme et bancaires à hauteur 4 %, sans aucune commission de gestion sur ce service.

Les clients peuvent alors acheter rapidement et simplement leurs bons d'achat, utilisables chez leur artisan ou leur commerçant, pendant la crise si leur commerçant a mis en place un service de livraison à domicile, ou après celle-ci.

Un appel à la solidarité des consommateurs

L'objectif du CdCF et de Petitscommerces est de faire connaître leur dispositif auprès des commerçants mais également des consommateurs. Grâce à une diffusion massive sur les réseaux sociaux de cette initiative citoyenne, ils espèrent les inciter à se mobiliser pour accompagner leur commerce de proximité durant cette période difficile et ainsi à s'inscrire sur la plateforme.

« Aujourd'hui, nous voulons dire aux consommateurs : les commerçants indépendants de votre quartier ont toujours été là pour vous. Vous pouvez les aider maintenant et simplement en commandant un bon d'achat utilisable toute l'année ! », explique Jonathan Chelet, le co-fondateur de Petitscommerces.