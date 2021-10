Consommation : quelles sont les nouvelles tendances en 2020 ?

Wavestone vient de publier l'édition 2020 de son baromètre sur les nouvelles tendances de consommation, réalisée entre janvier et mars 2020 sur la base d'une enquête terrain menée en novembre 2019, antérieurement à la crise du Covid-19.

Il en ressort deux tendances fortes en matière de consommation qui, bien qu'observées en amont de l'épidémie, devraient sortir renforcées des événements liés à cette dernière.

La première est l'accélération du recours aux canaux d'achat à distance et des parcours d'achats hybrides concernant certaines catégories de produits et la seconde est le rôle croissant joué par les critères de responsabilités sociales et environnementales dans les comportements de consommation.

Consommer mieux et en toute transparence

Le baromètre met en avant une volonté croissante de mieux consommer et un besoin de transparence concernant la composition et la provenance des produits, auquel les applications de notation répondent. En effet, 37 % des consommateurs ont déjà utilisé ce type d'application pour les aider à choisir un produit. Cette tendance pourrait avoir un impact sur l'expérience client en magasin. Par exemple, le « scan » via l'application pourrait s'imposer comme une étape indispensable dans le parcours d'achat. Elle pourrait également impacter les critères d'achat, en donnant davantage de visibilité sur l'impact des produits sur la santé des consommateurs.

Un mode de livraison respectueux de l'environnement

Autre constat, les consommateurs, qui semblent soucieux de l'impact de leurs commandes sur l'environnement, plébiscitent de nouvelles méthodes de livraison.

Si le premier critère de choix du mode de livraison lors d'une commande en ligne est pour 79 % des consommateurs le coût, 70 % sont prêts à voir leurs délais de livraison rallongés pour une livraison plus verte et ils sont 37 % à avoir déjà expérimenté une commande avec moins d'emballage ou un emballage respectueux de l'environnement.

Enfin, 32 % des répondants se sont déjà tourné vers les groupages de commande et 25 % vers la livraison plus verte sur le dernier kilomètre.

Un engagement marketing qui s'affaiblit

Les consommateurs semblent moins engagés vis-à-vis des marques, des enseignes et des influenceurs sur les réseaux sociaux puisque seuls 27 % déclarent suivre ces derniers, une pratique en baisse de 9 points sur l'année 2019. Les influenceurs sont suivis par 16 % des consommateurs, soit 3 points de moins qu'en 2019. Une tendance à la baisse qui s'inverse chez les plus jeunes : 41% des 18-29 ans les suivent, une progression de 6 points par rapport à l'année dernière. Le statut de canal d'achat des réseaux sociaux se confirme donc toujours.

Hétérogénéité de l'usage des nouvelles technologies

Selon l'enquête, si certaines nouvelles technologies s'installent dans les habitudes de consommation, d'autres ont encore du mal à s'impose. En effet, l'utilisation du chatbot est en forte hausse depuis 2018, passant de 7 % cette année-là à 34 % en 2020, de même que celle du suivi de livraison : 58 % (+5 points vs 2019) et de la demande de disponibilité de produits en magasin : 57 % (+4 points vs 2019).

A l'inverse, l'assistant vocal est moins sollicité pour les commandes de produits et services : seuls 26 % des utilisateurs de cet outil s'en servent dans ce but. Par ailleurs, seuls 17 % de femmes démontrent une appétence pour cette technologie, contre 43 % d'hommes.